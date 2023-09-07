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    • Изидор переходит в «Зенит»: инсайдер Карпов назвал сумму сделки

    Изидор переходит в «Зенит»: инсайдер Карпов назвал сумму сделки

    Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор продолжит карьеру в «Зените».

    «Зенит» арендует Изидора до конца сезона за 1,35 миллиона евро. Опция выкупа есть, но она не обязательная», – сообщил инсайдер Иван Карпов.

    • 23-летний Изидор выступает за «Локо» с января 2022 года.
    • Его статистика: 42 матча, 19 голов, 7 ассистов.
    • Рыночная стоимость француза – 6 млн евро.
    • Ранее он говорил, что в России будет играть только за «Локомотив».

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    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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    Комментарии17
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      Рейтинг: +5278

      Эном айс 2 часа назад

      Может и к лучшему.Для Изидвери.Помните,Янбаев мёртвенький пришёл в Зенит.И заиграл всеми гранями.И в сборную вернулся..правда Локо лихорадочно его вернул.
      Питер сделает из Изи русского человека.)

      3
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    • ...
      Рейтинг: +6220

      fakeid 2 часа назад

      внезапно. я даже чёт не знаю, как отреагировать. напишу лучше позор спартаку.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +512

      Alemann 3 часа назад

      Уверен, утка.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2944

      Болотоход 3 часа назад

      Стыдно за помойку блеклую))
      Мега трансфер дырявых.((хахаха!!! ОРУ.

      0
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      ...
      Рейтинг: +7234

      mamba9090909 > Болотоход 3 часа назад

      Чего это у вас там, на болотах, помойки уже блеклые? Поживиться нечем? Свинарники тоже прохудились?))

      2
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      Рейтинг: +1167

      edw7777 3 часа назад

      Это что и есть тот супертрансфер, о котором Медведев говорил? Тогда вообще говорить не о чем. Кому он в Зените нужен, непонятно.

      1
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      Рейтинг: +8685

      nik55 3 часа назад

      на помойке все собираются -----еда ведь бесплатно

      0
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      Рейтинг: +3944

      acor94 4 часа назад

      Осталось Нормана из Ростова купить. (трансфер то в аравию не официальный, фифа его вроде не оформил)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +25268

      bset 4 часа назад

      Жаль Зенит. Чуть с деньгами похуже станет - весь состав разбежится. Самых патриотов у себя собрали

      2
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      Рейтинг: +4987

      Ziklop > bset 4 часа назад

      плохо конечно, косолапый СКА утопил и Зенит утопит!
      руководство преследует единственную цель урвать пока есть возможность, откаты, бонусы за место.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5566

      PAREVG. > bset 4 часа назад

      Они и ему гражданство купят.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +4987

      Ziklop > PAREVG. 4 часа назад

      если бегунок как Норман, убежит всё равно!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5278

      Эном айс 4 часа назад

      "-Теперь, Федя, скажи Васе все, что ты ему сказал, на гражданском языке.
      -Этот нехороший человек предаст нас при первой опасности. "

      4
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      Рейтинг: +4118

      ПалкоВводецъ (returned) 4 часа назад

      И на кой Зениту ЭТО? Гыгыгы

      8
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4987

      Ziklop > ПалкоВводецъ (returned) 4 часа назад

      каждая сделка приносит бонусы в чей то карман!

      3
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      Рейтинг: +1748

      vmonomah17 > ПалкоВводецъ (returned) 4 часа назад

      Чтобы вся страна ржала гы-гы-гы, когда он будет на поле за газпром выходить)))

      0
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