Изидор переходит в «Зенит»: инсайдер Карпов назвал сумму сделки

Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор продолжит карьеру в «Зените».

«Зенит» арендует Изидора до конца сезона за 1,35 миллиона евро. Опция выкупа есть, но она не обязательная», – сообщил инсайдер Иван Карпов.