Изидор переходит в «Зенит»: инсайдер Карпов назвал сумму сделки

Может и к лучшему.Для Изидвери.Помните,Янбаев мёртвенький пришёл в Зенит.И заиграл всеми гранями.И в сборную вернулся..правда Локо лихорадочно его вернул.
Питер сделает из Изи русского человека.)
Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор продолжит карьеру в «Зените».
«Зенит» арендует Изидора до конца сезона за 1,35 миллиона евро. Опция выкупа есть, но она не обязательная», – сообщил инсайдер Иван Карпов.
- 23-летний Изидор выступает за «Локо» с января 2022 года.
- Его статистика: 42 матча, 19 голов, 7 ассистов.
- Рыночная стоимость француза – 6 млн евро.
- Ранее он говорил, что в России будет играть только за «Локомотив».