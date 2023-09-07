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    • Изидор ведет переговоры с тремя клубами РПЛ – в июле он сказал, что в России будет играть только за «Локо»

    Изидор ведет переговоры с тремя клубами РПЛ – в июле он сказал, что в России будет играть только за «Локо»

    Полтора месяца назад форвард «Локомотива» Вильсон Изидор исключал переход в другой российский клуб.

    «Могу ли я перейти в «Спартак», ЦСКА или «Зенит»? Нет. В России для меня только одна команда – «Локомотив», – говорил француз 26 июля.

    Сегодня появилась информация о переговорах Изидора с тремя клубами РПЛ – «Зенитом», ЦСКА и «Краснодаром».

    До этого нападающий «Локо» сбежал из России и отказывался возвращаться в расположение клуба.

    • 23-летний Изидор выступает за «Локо» с января 2022 года.
    • Его статистика: 42 матча, 19 голов, 7 ассистов.
    • Рыночная стоимость француза – 6 млн евро.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 13:07
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    Комментарии8
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    • ...
      Рейтинг: +5896

      Питерский князь 4 часа назад

      Над ним, что, в Локо издевались.
      Захабарили парня.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5566

      PAREVG. 6 часов назад

      А если его купят саудиты, скажет что с рождения мечтал жить там, и примет ислам...

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1862

      Таврида 6 часов назад

      - Он сказал что он русский.
      - Наврал... ©

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3944

      acor94 6 часов назад

      Что его просят в клубе говорить то он и говорит. Он за это бабки тоже получает, за поддержание престижа и целование эмблем.

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      Рейтинг: +226

      The only one 6 часов назад

      Ничего патриотичного- только бабки

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      Рейтинг: +5896

      Питерский князь > The only one 4 часа назад

      мАсковские клубв, это только бабки и грязь.

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      Рейтинг: +226

      The only one > Питерский князь 4 часа назад

      появилась информация о переговорах Изидора с тремя клубами РПЛ – «Зенитом», ЦСКА и «Краснодаром». Князь, не пыли...

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      Рейтинг: +5896

      Питерский князь > The only one 3 часа назад

      Походку к нам парня с козлиной бородкой заслали.
      Это пливок в лицо, а не супертрансфер.

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