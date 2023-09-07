Изидор ведет переговоры с тремя клубами РПЛ – в июле он сказал, что в России будет играть только за «Локо»

Полтора месяца назад форвард «Локомотива» Вильсон Изидор исключал переход в другой российский клуб.

«Могу ли я перейти в «Спартак», ЦСКА или «Зенит»? Нет. В России для меня только одна команда – «Локомотив», – говорил француз 26 июля.

Сегодня появилась информация о переговорах Изидора с тремя клубами РПЛ – «Зенитом», ЦСКА и «Краснодаром».

До этого нападающий «Локо» сбежал из России и отказывался возвращаться в расположение клуба.