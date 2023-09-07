Изидор ведет переговоры с тремя клубами РПЛ – в июле он сказал, что в России будет играть только за «Локо»

Полтора месяца назад форвард «Локомотива» Вильсон Изидор исключал переход в другой российский клуб.
«Могу ли я перейти в «Спартак», ЦСКА или «Зенит»? Нет. В России для меня только одна команда – «Локомотив», – говорил француз 26 июля.
Сегодня появилась информация о переговорах Изидора с тремя клубами РПЛ – «Зенитом», ЦСКА и «Краснодаром».
До этого нападающий «Локо» сбежал из России и отказывался возвращаться в расположение клуба.
- 23-летний Изидор выступает за «Локо» с января 2022 года.
- Его статистика: 42 матча, 19 голов, 7 ассистов.
- Рыночная стоимость француза – 6 млн евро.
Источник: «Бомбардир»