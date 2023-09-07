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    • ⚡️ «Зенит» близок к трансферу Изидора, сбежавшего из «Локомотива»

    ⚡️ «Зенит» близок к трансферу Изидора, сбежавшего из «Локомотива»

    Нападающий Вильсон Изидор может перейти из «Локомотива» в другой клуб РПЛ.

    • Француз самовольно покинул Россию.
    • Он отказывается возвращаться в расположение клуба, несмотря на действующий контракт.
    • В конце лета «Локо» отклонил предложения «Марселя» и «Метца» об аренде форварда.

    На Изидора претендуют три клуба – «Зенит», ЦСКА и «Краснодар».

    Фаворитом считаются петербуржцы. Детали возможной сделки пока неизвестны.

    • 23-летний Изидор выступает за «Локо» с января 2022 года.
    • Его статистика: 42 матча, 19 голов, 7 ассистов.
    • Рыночная стоимость француза – 6 млн евро.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 12:41
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +4118

      ПалкоВводецъ (returned) 4 часа назад

      Утка для хрячья! гыгыгы

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +14917

      Skull_Boy 5 часов назад

      Главное без черных да Зенит

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3293

      BAIv 5 часов назад

      это будет Касьера дубль два!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +4987

      Ziklop 6 часов назад

      Ваню семак на банке тогда будет мариновать, а ставить девочку кассьерру и новую макаку!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +5566

      PAREVG. 7 часов назад

      Я что-то не понял, Изидор не хочет играть в России или в Локомотиве?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3944

      acor94 > PAREVG. 6 часов назад

      Ему толком и не дают играть. Галактионов предпочитает нашу молодёжь и Дзюбу. Хотя мне всегда нравится, как он выходит на замену и прибавляет. Нам на правом фланге может пригодится.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5566

      PAREVG. > acor94 6 часов назад

      Вот именно что он игрок замены, как его выпускают в основе, его нет на поле. Игры в кубке тому хороший пример.

      3
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      Рейтинг: +38

      Mikie > PAREVG. 6 часов назад

      У человека в среднем полгола за матч, причем он появляется в обычно на 20-30 минут всего. Похоже просто кто-то не умеет нормально тренировать, если не может найти место на поле для того футболиста.

      1
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      Рейтинг: +4987

      Ziklop > Mikie 4 часа назад

      ещё как вариант он не имеет выносливости на дистанции и уставая теряет технику и скорость. не наблюдал за ним, но в общем надо уметь использовать лучшие качества игрока, Семак кстати не лучший тренер, для этого игрока. но возможно финансы перевесят.

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      Рейтинг: +7561

      Semenycch 7 часов назад

      Мне не нравится Кассьерра, но этот ненамного лучше...

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      Рейтинг: +3944

      acor94 7 часов назад

      Взамен отдадим бакаева, ерохина и сутормина, как нелеквидов.

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      Рейтинг: +5812

      neim > acor94 6 часов назад

      Включите в список Семака, Кержакова и ещё парочку не нужных и бесполезных особей из северной столицы, тогда может Локомотив и посмотрит на ваше предложение ))).

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      Рейтинг: +3944

      acor94 > neim 6 часов назад

      Точно, Кержакова младшего забыл!

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      Рейтинг: +4987

      Ziklop > acor94 6 часов назад

      Сутормину если люлей втыкать он может неплохо играть, сейчас похоже он обленился на лавке! важнее Семака отдать он совсем слабый тренер!

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