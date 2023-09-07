⚡️ «Зенит» близок к трансферу Изидора, сбежавшего из «Локомотива»

Нападающий Вильсон Изидор может перейти из «Локомотива» в другой клуб РПЛ.

Француз самовольно покинул Россию.

Он отказывается возвращаться в расположение клуба, несмотря на действующий контракт.

В конце лета «Локо» отклонил предложения «Марселя» и «Метца» об аренде форварда.

На Изидора претендуют три клуба – «Зенит», ЦСКА и «Краснодар».

Фаворитом считаются петербуржцы. Детали возможной сделки пока неизвестны.

23-летний Изидор выступает за «Локо» с января 2022 года.

Его статистика: 42 матча, 19 голов, 7 ассистов.

Рыночная стоимость француза – 6 млн евро.

Время сборных: ставьте на матчи национальных команд с бонусом до 17000₽!