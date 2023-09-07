⚡️ «Зенит» близок к трансферу Изидора, сбежавшего из «Локомотива»

Нападающий Вильсон Изидор может перейти из «Локомотива» в другой клуб РПЛ.
- Француз самовольно покинул Россию.
- Он отказывается возвращаться в расположение клуба, несмотря на действующий контракт.
- В конце лета «Локо» отклонил предложения «Марселя» и «Метца» об аренде форварда.
На Изидора претендуют три клуба – «Зенит», ЦСКА и «Краснодар».
Фаворитом считаются петербуржцы. Детали возможной сделки пока неизвестны.
- 23-летний Изидор выступает за «Локо» с января 2022 года.
- Его статистика: 42 матча, 19 голов, 7 ассистов.
- Рыночная стоимость француза – 6 млн евро.
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Источник: «Матч ТВ»