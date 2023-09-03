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    • Изидор самовольно покинул Россию – «Локомотив» пригрозил санкциями

    Изидор самовольно покинул Россию – «Локомотив» пригрозил санкциями

    Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор не вернулся в расположение клуба после срыва трансфера в «Метц».

    «После матча с «Сочи» (1:0) Изидор по согласованию с руководством клуба вернулся в Москву, чтобы в случае получения предложения, которое устраивало бы и клуб, и игрока, совершить трансфер в одну из европейских команд. Ближе к закрытию трансферного окна футболист без согласования руководства покинул территорию РФ и уехал во Францию, где без уведомления клуба самостоятельно прошeл медосмотр в одной из команд.

    «Локомотив» в период до закрытия трансферного окна во Франции не получил предложений, которые устраивали обе стороны, и призвал Вильсона Изидора вернуться в Москву. Однако футболист через своего агента выразил желание остаться в Европе и не возвращаться в Россию и в клуб. На данный момент футболист Вильсон Изидор является игроком «Локомотива».

    Клуб оставляет за собой право следовать пунктам трудового договора и решать отношения между игроком и клубом в правовом поле, о чeм футболист был уведомлен», – сказано в релизе москвичей.

    • 23-летний Изидор выступает за «Локо» с января 2022 года.
    • Его статистика: 42 матча, 19 голов, 7 ассистов.
    • Рыночная стоимость француза – 6 миллионов евро.

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    Источник: «Чемпионат»

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    03.09.2023 11:42
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    Комментарии9
    ...
    • ...
      Рейтинг: +510

      odessakmv 4 сентября, 10:59

      ПиБ к нему отправить, пусть дверную ручку ему (нови....) говнецом намажут

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +153

      яцык 4 сентября, 10:03

      Это показатель отношения к рпл

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +335

      Александр.Т. 3 сентября, 15:20

      Понял что с такой командой только бороться за выживание

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1186

      Бывший спартаковец 3 сентября, 14:52

      Вот они эти легионеры!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5255

      Эном айс 3 сентября, 13:21

      На дальней станции сошёл и всё по пояс..

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5558

      PAREVG. 3 сентября, 12:49

      Что еще раз доказывает - французы в нашем чемпионате не приживаются.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3689

      FRZZ 3 сентября, 12:31

      Надо было отпускать по хорошему.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +536

      Dguffin > FRZZ 3 сентября, 13:28

      а "по хорошему" это как?

      Существует профессиональная этика. А этот чудила и его агент показывают своё наплевательство.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3689

      FRZZ > Dguffin 3 сентября, 20:57

      Если футболист решил уйти , то нужно его отпускать. Марсель и Метц хотели его по нормальной цене, а Локомотив загнул цену и в итоге остался с носом.

      0
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