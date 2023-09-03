Изидор самовольно покинул Россию – «Локомотив» пригрозил санкциями

Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор не вернулся в расположение клуба после срыва трансфера в «Метц».

«После матча с «Сочи» (1:0) Изидор по согласованию с руководством клуба вернулся в Москву, чтобы в случае получения предложения, которое устраивало бы и клуб, и игрока, совершить трансфер в одну из европейских команд. Ближе к закрытию трансферного окна футболист без согласования руководства покинул территорию РФ и уехал во Францию, где без уведомления клуба самостоятельно прошeл медосмотр в одной из команд.

«Локомотив» в период до закрытия трансферного окна во Франции не получил предложений, которые устраивали обе стороны, и призвал Вильсона Изидора вернуться в Москву. Однако футболист через своего агента выразил желание остаться в Европе и не возвращаться в Россию и в клуб. На данный момент футболист Вильсон Изидор является игроком «Локомотива».

Клуб оставляет за собой право следовать пунктам трудового договора и решать отношения между игроком и клубом в правовом поле, о чeм футболист был уведомлен», – сказано в релизе москвичей.