Изидор самовольно покинул Россию – «Локомотив» пригрозил санкциями

ПиБ к нему отправить, пусть дверную ручку ему (нови....) говнецом намажут
Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор не вернулся в расположение клуба после срыва трансфера в «Метц».
«После матча с «Сочи» (1:0) Изидор по согласованию с руководством клуба вернулся в Москву, чтобы в случае получения предложения, которое устраивало бы и клуб, и игрока, совершить трансфер в одну из европейских команд. Ближе к закрытию трансферного окна футболист без согласования руководства покинул территорию РФ и уехал во Францию, где без уведомления клуба самостоятельно прошeл медосмотр в одной из команд.
«Локомотив» в период до закрытия трансферного окна во Франции не получил предложений, которые устраивали обе стороны, и призвал Вильсона Изидора вернуться в Москву. Однако футболист через своего агента выразил желание остаться в Европе и не возвращаться в Россию и в клуб. На данный момент футболист Вильсон Изидор является игроком «Локомотива».
Клуб оставляет за собой право следовать пунктам трудового договора и решать отношения между игроком и клубом в правовом поле, о чeм футболист был уведомлен», – сказано в релизе москвичей.
- 23-летний Изидор выступает за «Локо» с января 2022 года.
- Его статистика: 42 матча, 19 голов, 7 ассистов.
- Рыночная стоимость француза – 6 миллионов евро.