«Кокорин – великий футболист»: Колыванов призвал не гнобить форварда

Тренер «Текстильщика» Игорь Колыванов назвал форварда «Ариса» Александра Кокорина великим футболистом.

«Для меня Кокорин – великий футболист необыкновенного таланта. Помню, как он играл у меня за молодeжную сборную. Он умеет распоряжаться мячом и делает всe для того, чтобы команда забивала. У него невероятная техника и выдающаяся работа с мячом на скорости.

Считаю, он идеальный игрок для российского футбола, что неоднократно доказывал. Просто в последние годы все его потихоньку уничтожают. Дайте ему шанс. Перестаньте его гнобить», – заявил Колыванов.