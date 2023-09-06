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  • «Кокорин – великий футболист»: Колыванов призвал не гнобить форварда

«Кокорин – великий футболист»: Колыванов призвал не гнобить форварда

6 сентября 2023, 15:52
7

Тренер «Текстильщика» Игорь Колыванов назвал форварда «Ариса» Александра Кокорина великим футболистом.

«Для меня Кокорин – великий футболист необыкновенного таланта. Помню, как он играл у меня за молодeжную сборную. Он умеет распоряжаться мячом и делает всe для того, чтобы команда забивала. У него невероятная техника и выдающаяся работа с мячом на скорости.

Считаю, он идеальный игрок для российского футбола, что неоднократно доказывал. Просто в последние годы все его потихоньку уничтожают. Дайте ему шанс. Перестаньте его гнобить», – заявил Колыванов.

  • «Арис» снова арендовал Кокорина у «Фиорентины».
  • Нападающий забил 13 голов и сделал 6 ассистов в 30 матчах прошлого сезона.
  • На прошлой неделе Кокорин сыграл за «Фиорентину» впервые за 16 месяцев.

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Источник: RT
Россия. Премьер-лига Арис Кокорин Александр Колыванов Игорь
Комментарии (7)
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Krics
1694005369
Если Кокорин Великий,то кем являются Яшин,Стрельцов,Черенков,в конце концов Аршавин,Жирков, Лоськов, Евсеев,он и рядом не стоял или я что-то пропустил?ихмо
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Garrincha58
1694005743
Колыванов супервеликий но Мостовой тут же обидится я великий а Дзюба тогда кто он самый великий во мля цирк шапито Колыванов если он такой крутой возьми его в свою команду но у всего города Иваново денег не хватит он к вам не пойдёт кому ты лапшу вешаешь господин Колыванов мы что не видели какая у него техника и скорость да просто никакая иначе Фиалки бы его не отпустили
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BoevStas1
1694006345
Нормально всё у Александра будет жить и играть на Кипре + группа ЛЕ , лучше при чём,чем у всех российских футболистов.Удачи выйти из группы!
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slavа0508
1694006842
Даже по нашим меркам и близко не стоял к великим ...Вот у журналистов он всегда был почему то супер игроком . распиаренный игрок и не чего больше ...
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vek410
1694006938
Зато Мамаев "Выжить в Дубае" выиграл
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nik55
1694009837
он такой же великий как и ты
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k611
1694016321
Таких дифирамбов он точно не заслуживает. Обычный игрок.
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