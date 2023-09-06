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    • «Кокорин – великий футболист»: Колыванов призвал не гнобить форварда

    «Кокорин – великий футболист»: Колыванов призвал не гнобить форварда

    Тренер «Текстильщика» Игорь Колыванов назвал форварда «Ариса» Александра Кокорина великим футболистом.

    «Для меня Кокорин – великий футболист необыкновенного таланта. Помню, как он играл у меня за молодeжную сборную. Он умеет распоряжаться мячом и делает всe для того, чтобы команда забивала. У него невероятная техника и выдающаяся работа с мячом на скорости.

    Считаю, он идеальный игрок для российского футбола, что неоднократно доказывал. Просто в последние годы все его потихоньку уничтожают. Дайте ему шанс. Перестаньте его гнобить», – заявил Колыванов.

    • «Арис» снова арендовал Кокорина у «Фиорентины».
    • Нападающий забил 13 голов и сделал 6 ассистов в 30 матчах прошлого сезона.
    • На прошлой неделе Кокорин сыграл за «Фиорентину» впервые за 16 месяцев.

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    Источник: RT

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    Сегодня, 15:52
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +21664

      Cleaner 2 часа назад

      Кокорин – великий гопник. А футбол у него как хобби...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1321

      k611 2 часа назад

      Таких дифирамбов он точно не заслуживает. Обычный игрок.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +10

      mahweand 2 часа назад

      народ в сети появился сканер соц. сетей (Инста, VK, ОК, Телеграм), теперь можно узнать всю информацию о пользователе даже если аккаунт скрыт: скрытые переписки, что смотрит, кого лайкает, кем интересуются, с кем переписываеться, все скрытые данные и все это анонимно. Измену можно вычислить на раз-два ...----- https://urly.fi/3ddm

      0
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      Рейтинг: +8685

      nik55 4 часа назад

      он такой же великий как и ты

      0
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      Рейтинг: +322

      vek410 5 часов назад

      Зато Мамаев "Выжить в Дубае" выиграл

      1
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      Рейтинг: +27334

      slavutiq70 5 часов назад

      Даже по нашим меркам и близко не стоял к великим ...Вот у журналистов он всегда был почему то супер игроком . распиаренный игрок и не чего больше ...

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      Рейтинг: +175

      BoevStas1 5 часов назад

      Нормально всё у Александра будет жить и играть на Кипре + группа ЛЕ , лучше при чём,чем у всех российских футболистов.Удачи выйти из группы!

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      Рейтинг: +17931

      Garrincha58 5 часов назад

      Колыванов супервеликий но Мостовой тут же обидится я великий а Дзюба тогда кто он самый великий во мля цирк шапито Колыванов если он такой крутой возьми его в свою команду но у всего города Иваново денег не хватит он к вам не пойдёт кому ты лапшу вешаешь господин Колыванов мы что не видели какая у него техника и скорость да просто никакая иначе Фиалки бы его не отпустили

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      Рейтинг: +1219

      Krics 5 часов назад

      Если Кокорин Великий,то кем являются Яшин,Стрельцов,Черенков,в конце концов Аршавин,Жирков, Лоськов, Евсеев,он и рядом не стоял или я что-то пропустил?ихмо

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