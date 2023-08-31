Александр Кокорин поучаствовал в победном матче «Фиорентины» с «Рапидом».
Итальянцы дома выиграли со счетом 2:0 в раунде плей-офф квалификации Лиги конференций.
Российский форвард вышел на замену на 87-й минуте.
- Кокорин сыграл за «Фиорентину» впервые за 16 месяцев.
- 10 апреля 2022 года он выходил в концовке матча с «Наполи» (3:2).
- Прошлый сезон нападающий провел в аренде в кипрском «Арисе».
Большой матч РПЛ: выберите своего фаворита и сделайте ставку с бонусом до 17000₽ без риска!
Источник: «Бомбардир»