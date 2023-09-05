«Зенит» обратился в ЭСК РФС по четырем эпизодам матча с ЦСКА

Заскулили барбосы!
В «Зените» остались недовольны судейством в игре 7-го тура РПЛ против ЦСКА.
Петербургский клуб обратился в экспертно-судейскую комиссию РФС с просьбой дать оценку четырем эпизодам:
- неназначенный пенальти в ворота ЦСКА на 37-й минуте;
- неназначенный пенальти в ворота ЦСКА на 75-й минуте;
- неназначенный пенальти в ворота ЦСКА на 83-й минуте;
- неудаление Виллиана Роши на 90+3-й минуте.
«Зенит» едва не проиграл ЦСКА (1:1), вырвав ничью на 88-й минуте. Матч обслуживал Павел Кукуян.