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    • «Зенит» обратился в ЭСК РФС по четырем эпизодам матча с ЦСКА

    «Зенит» обратился в ЭСК РФС по четырем эпизодам матча с ЦСКА

    В «Зените» остались недовольны судейством в игре 7-го тура РПЛ против ЦСКА.

    Петербургский клуб обратился в экспертно-судейскую комиссию РФС с просьбой дать оценку четырем эпизодам:

    • неназначенный пенальти в ворота ЦСКА на 37-й минуте;
    • неназначенный пенальти в ворота ЦСКА на 75-й минуте;
    • неназначенный пенальти в ворота ЦСКА на 83-й минуте;
    • неудаление Виллиана Роши на 90+3-й минуте.

    «Зенит» едва не проиграл ЦСКА (1:1), вырвав ничью на 88-й минуте. Матч обслуживал Павел Кукуян.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    05.09.2023 19:30
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +4696

      ziborock 23 часа назад

      Заскулили барбосы!

      4
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      ...
      Рейтинг: +50

      DoctorWatson > ziborock 22 часа назад

      сиди соси на 9 месте

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4696

      ziborock > DoctorWatson 21 час назад

      В очереди сосать вы на 1-ом!)))

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3921

      шахта Заполярная > DoctorWatson 19 часов назад

      раз, два, три, немытые ........

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1022

      Айболид > шахта Заполярная 15 часов назад

      Оле -ола .... )))))))))))))))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5875

      Питерский князь > DoctorWatson 9 часов назад

      Жалко он не может закрыть рот т сосать.
      Было бы круто.
      :)))

      0
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      Рейтинг: +5875

      Питерский князь 23 часа назад

      Я видел одно пинальти на Мантуане.
      Там точно было пенальти, нам бы 100% поставили бы такой.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4696

      ziborock > Питерский князь 21 час назад

      Да когда же ты русский язык наконец то выучишь?!

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1860

      Таврида > Питерский князь 21 час назад

      Пинальти, пинальти, но не запинальти, поставили бы 146%, бггг

      0
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      Рейтинг: +439

      erybov1965 5 сентября, 21:17

      Просто,когда Спартак ранее обращался часто из-за решений судей,болельщики и функционеры Зенита,так возмущались,что я думал они не знают,как это делается.А оказывается и им это не чуждо.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4103

      ПалкоВводецъ (returned) 5 сентября, 21:14

      Если сказать целостно, то к коням Кукуян был сильно лоялен, а попросту сказать тащил их. Гыгыгы

      1
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      Рейтинг: +1022

      Айболид 5 сентября, 20:50

      Свинарник больше самих коней вписывается . Ржунимагу . Рылам бы только повизжать до хрипоты . Позорники пля !

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +25

      СПбМерлин > Айболид 5 сентября, 21:05

      Да, действительно, визгу много. А пенальти раза 2 ставить были должны. Но - это Москва... Все понятно.

      3
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      ...
      Рейтинг: +3921

      шахта Заполярная > Айболид 19 часов назад

      Айболит заржал, клинер силосом накормил

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +29

      Алимпаша-Геримов-yandex 5 сентября, 20:48

      присудить Зенитушке победу 5-1)))

      0
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      Рейтинг: +11761

      "supermax" 5 сентября, 20:38

      не многовато ли пеналек хотели

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2941

      Болотоход 5 сентября, 20:33

      Когда помойки дырявой судят в их пользу все для них нормально и вопросов нет!
      Как только начинают судить по правилам все баклажаны ноют на фффсю страну!

      Стыдно за блохастых.)

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +14915

      Skull_Boy 5 сентября, 20:32

      Ххаххахахаахахахха, в подкате выбить мяч, просто упасть или симулировать контакт это теперь у нас пенальти называется

      3
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      Рейтинг: +564

      saf05 5 сентября, 20:30

      Позорники, бразилы играть разучились пенальти клянчат.

      6
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