Судьи поругались в подтрибунке после матча ЦСКА – «Зенит»

Арбитры матча 7-го тура РПЛ ЦСКА – «Зенит» (1:1) поругались в подтрибунке после игры.

На 88-й минуте мяч после подачи Кругового улетел за лицевую.

Линейный судья Миневич сигнализировал об ударе от ворот, а главный арбитр Кукуян указал на угловой.

Акинфеев пытался докричаться до Кукуяна, чтобы тот посмотрел на бокового судью.

Игроки «Зенита» быстро разыграли угловой и заработали еще один стандарт, с которого сравняли счет

«По моей информации, главный еще на поле предъявил лайнсмену за то, что тот ничего ему не сказал. После игры их разборки продолжились в подтрибунке, где Кукуян продолжил пихать Миничеву.

Конечно, ЦСКА упустил победу не из-за этого: оба угловых назначили верно. Больше напрягает дисконнект между арбитрами, который приводит к неразберихе на поле в простейших ситуациях и к потере концентрации даже у таких опытных игроков, как Акинфеев», – сообщил инсайдер Иван Карпов.

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