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Судьи поругались в подтрибунке после матча ЦСКА – «Зенит»

4 сентября 2023, 17:42
18

Арбитры матча 7-го тура РПЛ ЦСКА – «Зенит» (1:1) поругались в подтрибунке после игры.

  • На 88-й минуте мяч после подачи Кругового улетел за лицевую.
  • Линейный судья Миневич сигнализировал об ударе от ворот, а главный арбитр Кукуян указал на угловой.
  • Акинфеев пытался докричаться до Кукуяна, чтобы тот посмотрел на бокового судью.
  • Игроки «Зенита» быстро разыграли угловой и заработали еще один стандарт, с которого сравняли счет

«По моей информации, главный еще на поле предъявил лайнсмену за то, что тот ничего ему не сказал. После игры их разборки продолжились в подтрибунке, где Кукуян продолжил пихать Миничеву.

Конечно, ЦСКА упустил победу не из-за этого: оба угловых назначили верно. Больше напрягает дисконнект между арбитрами, который приводит к неразберихе на поле в простейших ситуациях и к потере концентрации даже у таких опытных игроков, как Акинфеев», – сообщил инсайдер Иван Карпов.

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Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Россия. Премьер-лига Зенит ЦСКА
Комментарии (18)
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Ziklop
1693842141
там косяков у этих судей за всю игру куча, рук не видят, не видят от кого мяч уходит нарушения нет свистят , грубость пропускают. Почему карт не дал за стычку? там уж пару карт минимум надо было дать? верховодит иносранец ****** судьями, судьи не понимают что делать, часть игр готова перейти в мордобой из за такого говняного судейства!
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ilichkadr
1693842407
Миничева вообще надо убрать из судейства. В эпизоде, когда мяч отскакивает от защитника ЦСКА к стоящему вне Мантуану, тот даёт отмашку.
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Persona_non_Grata
1693843458
Что, бабло не могли поделить ??? )))
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BAIv
1693848231
судьи твидарасы! жадные до денег, козлы продажные!
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alefreddy
1693848801
непоняТочка получилась
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ScarlettOgusania
1693849690
Защитник Келвин сыграл против бом.жей, нарушив миграционное законодательство РФ. Чтобы осуществлять трудовую деятельность на территории России, любой иностранец должен иметь рабочую визу и разрешение на работу. Но в столь сжатые сроки (по сути за 2 дня) получить эти документы почти невозможно - это судьи как прощёлкали? технарём пахнет, если разобраться...)
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Spirit_78
1693855822
Это тот самый боковой арбитр, который зафиксировал оффсайд после передачи от игрока соперника. Такие дилетанты вообще работать в РПЛ не должны.
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СПбМерлин
1693858180
То есть судья, судящий неправильно - и в данном случае в пользу ЦСКА - не мотивирует Акинфеева играть качественно? Мудро...
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bulls27
1693872902
Ни одного удаления за такое . Ну знаете ! С этим чемпионатом всё ясно .
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portero
1693927464
Косячили судейки очень много, а это боковое чудо, поганой метлой гнать еще после первого тайма надо было.... Кукуян накукуянил тоже как всегда, отаратное судейство с попустительством грубости!!!!
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