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    Судьи поругались в подтрибунке после матча ЦСКА – «Зенит»

    Арбитры матча 7-го тура РПЛ ЦСКА – «Зенит» (1:1) поругались в подтрибунке после игры.

    • На 88-й минуте мяч после подачи Кругового улетел за лицевую.
    • Линейный судья Миневич сигнализировал об ударе от ворот, а главный арбитр Кукуян указал на угловой.
    • Акинфеев пытался докричаться до Кукуяна, чтобы тот посмотрел на бокового судью.
    • Игроки «Зенита» быстро разыграли угловой и заработали еще один стандарт, с которого сравняли счет

    «По моей информации, главный еще на поле предъявил лайнсмену за то, что тот ничего ему не сказал. После игры их разборки продолжились в подтрибунке, где Кукуян продолжил пихать Миничеву.

    Конечно, ЦСКА упустил победу не из-за этого: оба угловых назначили верно. Больше напрягает дисконнект между арбитрами, который приводит к неразберихе на поле в простейших ситуациях и к потере концентрации даже у таких опытных игроков, как Акинфеев», – сообщил инсайдер Иван Карпов.

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    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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    04.09.2023 17:42
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +68949

      portero 5 сентября, 18:24

      Косячили судейки очень много, а это боковое чудо, поганой метлой гнать еще после первого тайма надо было....
      Кукуян накукуянил тоже как всегда, отаратное судейство с попустительством грубости!!!!

      0
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      Рейтинг: +39

      bulls27 5 сентября, 03:15

      Ни одного удаления за такое . Ну знаете ! С этим чемпионатом всё ясно .

      0
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    • ...
      Рейтинг: +25

      СПбМерлин 4 сентября, 23:09

      То есть судья, судящий неправильно - и в данном случае в пользу ЦСКА - не мотивирует Акинфеева играть качественно? Мудро...

      3
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      Рейтинг: +5136

      Spirit_78 4 сентября, 22:30

      Это тот самый боковой арбитр, который зафиксировал оффсайд после передачи от игрока соперника. Такие дилетанты вообще работать в РПЛ не должны.

      6
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    • ...
      Рейтинг: +2594

      ScarlettOgusania 4 сентября, 20:48

      Защитник Келвин сыграл против бом.жей, нарушив миграционное законодательство РФ. Чтобы осуществлять трудовую деятельность на территории России, любой иностранец должен иметь рабочую визу и разрешение на работу. Но в столь сжатые сроки (по сути за 2 дня) получить эти документы почти невозможно - это судьи как прощёлкали? технарём пахнет, если разобраться...)

      3
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      Рейтинг: +186

      Бывалый1488 > ScarlettOgusania 4 сентября, 21:50

      Ему ее делали ещё пока он сюда летел

      1
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      Рейтинг: +2594

      ScarlettOgusania > Бывалый1488 4 сентября, 23:09

      это инфа из телеграм-канала Инсайдер, к нему все вопросы

      1
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      Рейтинг: +3181

      alefreddy 4 сентября, 20:33

      непоняТочка получилась

      1
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      Рейтинг: +3291

      BAIv 4 сентября, 20:23

      судьи твидарасы! жадные до денег, козлы продажные!

      3
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      Рейтинг: +1535

      rac531 4 сентября, 19:45

      Это, что де получается?
      КУКУЯН привычно взяо у *омжей, а Миневич у козлов?)))
      Воистину ДИСКОННЕКТ)))))

      PS
      ДИСКОННЕКТ - затруднение общения между людьми вследствие ЭКОНОМИЧЕСКИХ, социальных или психологических причин

      3
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    • ...
      Рейтинг: +24112

      Persona_non_Grata 4 сентября, 19:04

      Что, бабло не могли поделить ??? )))

      4
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      Рейтинг: +1535

      rac531 > Persona_non_Grata 4 сентября, 19:45

      Не в бровь, а в глаз))

      1
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      Рейтинг: +1022

      Айболид > Persona_non_Grata 4 сентября, 22:46

      А чё "лукойл" им опять "гуманитарку" перевёл ?

      1
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      Рейтинг: +19751

      ilichkadr 4 сентября, 18:46

      Миничева вообще надо убрать из судейства. В эпизоде, когда мяч отскакивает от защитника ЦСКА к стоящему вне Мантуану, тот даёт отмашку.

      4
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      ...
      Рейтинг: +19751

      ilichkadr > ilichkadr 4 сентября, 18:47

      к стоящему вне ИГРЫ

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +4972

      Ziklop > ilichkadr 4 сентября, 18:49

      миничев столько накосячил, что ему морду надо набить, но косячил осознанно в одну сторону!

      3
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      Рейтинг: +19751

      ilichkadr > Ziklop 4 сентября, 18:55

      Не, ну элементарные вещи: перед носом у бокового судьи защитник срезает мяч, Мантуан подхватывает, а этот перец машет "вне игры"!?

      3
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      Рейтинг: +221

      То ли ещё будет > ilichkadr 4 сентября, 20:33

      Он тут же извинился перед зенитовцем. Ошибся, и тут же признал эту ошибку. Здесь всё достойно. Бывает.

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