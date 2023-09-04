Акинфеев отказался от награды игроку матча с «Зенитом»: он попросил передать статуэтку Кукуяну

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев отказался от награды лучшему игроку матча 7-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:1).

«Заметили, что в сети нет фото Игоря со статуэткой лучшего игрока встречи? По информации Карпа, он отказался от награды и попросил передать ее Кукуяну. Все дело в одном из угловых, приведшему к голу «Зенита». Теперь по порядку:

На 88-й минуте после подачи Кругового мяч улетел за лицевую: лайнсмен Миневич сигнализировал об ударе от ворот, а главный арбитр Кукуян указал на угловой. Вероятно, он прав. Кажется, что мяч ушел от Облякова.

Акинфеев попытался докричаться до Кукуяна, чтобы тот посмотрел на бокового судью. Но в это время игроки «Зенита» быстро разыграли мяч и заработали еще один стандарт, с которого сравняли счет.

Уже после этого Игорь донес до Паши свои претензии», – сообщил инсайдер Иван Карпов.