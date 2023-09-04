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    • Акинфеев отказался от награды игроку матча с «Зенитом»: он попросил передать статуэтку Кукуяну

    Акинфеев отказался от награды игроку матча с «Зенитом»: он попросил передать статуэтку Кукуяну

    Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев отказался от награды лучшему игроку матча 7-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:1).

    «Заметили, что в сети нет фото Игоря со статуэткой лучшего игрока встречи? По информации Карпа, он отказался от награды и попросил передать ее Кукуяну. Все дело в одном из угловых, приведшему к голу «Зенита». Теперь по порядку:

    На 88-й минуте после подачи Кругового мяч улетел за лицевую: лайнсмен Миневич сигнализировал об ударе от ворот, а главный арбитр Кукуян указал на угловой. Вероятно, он прав. Кажется, что мяч ушел от Облякова.

    Акинфеев попытался докричаться до Кукуяна, чтобы тот посмотрел на бокового судью. Но в это время игроки «Зенита» быстро разыграли мяч и заработали еще один стандарт, с которого сравняли счет.

    Уже после этого Игорь донес до Паши свои претензии», – сообщил инсайдер Иван Карпов.

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    Источник: телеграм-канал «Зенита»

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    04.09.2023 16:06
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    Комментарии36
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      Рейтинг: +68949

      portero 5 сентября, 18:45

      И тут Гарика понесло.... когда ошибки в твою пользу, ты счастлив, а аот косячок не по тебе и истерика.... всё пора на отдых!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18

      wlad wm--google 5 сентября, 11:52

      За минимум два 146% не назначенных пенальти в ворота конифея

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +39

      bulls27 5 сентября, 10:43

      С зенитки давно пора снять картонные медали . Вся страна уже смеётся ,а они всё не уймутся . Позорище . Команда из кремля .

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1928

      mahan 5 сентября, 09:57

      Акинфеев прав. Зенит уже какой год подряд судьи тащат.

      1
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      Рейтинг: +10

      лео-Леоо-yandex > mahan 8 часов назад

      Судьи в 100 раз сильнее тащат спартак...однако спартачам это не помогает...

      0
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      Рейтинг: +1170

      Andrew01 > лео-Леоо-yandex 4 часа назад

      Особенно в матчах с зенитом, может поэтому Спартак и сливает эти матчи, так как все равно судья придумает что-нибудь для победы зенита. Может красную не показать, фол или офсайд придумают для отмены гола Спартака, и пенальти поставит. Зачем напрягаться футболистам и нервы тратить?

      0
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      Рейтинг: +16

      Сергей-Садковский-google 5 сентября, 07:36

      На обиженных воду возят! При чём тут эксперты, оценивающие футболистов. А по большому счёту, судья если и ошибался, то в обе стороны, никому явно не подсуживал. После этого случая авторитет Акинфеева серьёзно пошатнулся, повел себя как красна девица.

      0
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      Рейтинг: +11820

      alp 4 сентября, 22:37

      че та когда 2 чистейших гола Аршавина отменяли, у конифея претензий к судьям почему то небыло

      3
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      Рейтинг: +6499

      subbotaspartak 4 сентября, 20:07

      Пусть он её подарит дисциплинарной комиссии

      1
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      Рейтинг: +3181

      alefreddy 4 сентября, 19:50

      да что то гнильцой с берегов Невы запахло

      1
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      Рейтинг: +1022

      Айболид > alefreddy 4 сентября, 20:08

      Это "эхо" от Москвы .

      3
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      Рейтинг: +62

      Владимир-Филиппов-vkontak 4 сентября, 19:25

      Конифей, конечно, конь авторитетный. Но вот этот кукуянинг ему не к лицу.

      1
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      Рейтинг: +2319

      Ловкий Бубен 4 сентября, 18:43

      отдельно от темы со статуэткой, хочу сказать Акинфеев , отстоял великолепно, до сих пор лучший вратарь в РПЛ , по крайнеймере два мертвых потащил, особенно на фоне ошибки Кержакова ....

      0
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      Рейтинг: +3156

      фанат джигурды > Ловкий Бубен 4 сентября, 20:52

      Так Кержаков- вратарь для команд 10-16 места. Видимо фамилия сработала за нахождение в составе или братишка.

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      Рейтинг: +2319

      Ловкий Бубен > фанат джигурды 4 сентября, 21:10

      Ну это было бы преувеличением, не согласен про Кержакова он неплохой вратарь и в составе заслуженно

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      Рейтинг: +3156

      фанат джигурды > Ловкий Бубен 4 сентября, 21:46

      А я сужу по игре: сейвов- по пальцам перечесть; клоунада- в наличии.
      Коченков даже посильнее будет. Не "мешок с картошкой" в воротах, но я удивляюсь: как при наличии таких ресурсов не взять нормального вратаря?
      И если он в составе заслуженно- кто ж тогда все остальные?

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      Рейтинг: +68949

      portero > фанат джигурды 5 сентября, 18:48

      Тоже считаю только кумовство какое-то, очень слабый воротчик Миша..... за какие заслуги его держат????

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