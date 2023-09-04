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  • Акинфеев отказался от награды игроку матча с «Зенитом»: он попросил передать статуэтку Кукуяну

Акинфеев отказался от награды игроку матча с «Зенитом»: он попросил передать статуэтку Кукуяну

4 сентября 2023, 16:06
34

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев отказался от награды лучшему игроку матча 7-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:1).

«Заметили, что в сети нет фото Игоря со статуэткой лучшего игрока встречи? По информации Карпа, он отказался от награды и попросил передать ее Кукуяну. Все дело в одном из угловых, приведшему к голу «Зенита». Теперь по порядку:

На 88-й минуте после подачи Кругового мяч улетел за лицевую: лайнсмен Миневич сигнализировал об ударе от ворот, а главный арбитр Кукуян указал на угловой. Вероятно, он прав. Кажется, что мяч ушел от Облякова.

Акинфеев попытался докричаться до Кукуяна, чтобы тот посмотрел на бокового судью. Но в это время игроки «Зенита» быстро разыграли мяч и заработали еще один стандарт, с которого сравняли счет.

Уже после этого Игорь донес до Паши свои претензии», – сообщил инсайдер Иван Карпов.

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Источник: телеграм-канал «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит ЦСКА Акинфеев Игорь Кукуян Павел
Комментарии (34)
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Garrincha58
1693833086
Конифей играть надо в футбол, а не автобус выставлять
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Давид59
1693833907
Акинфей зря кипятится. ЦСКА, по хорошему, и ничьей не заслужил. Сидели всю игру в своей штрафной.
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Spirit_78
1693836461
Это из серии: "Жёлтая карточка на 6 минуте сломала всю игру"))))
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АЛЕКС 58
1693839109
Молодец,Игорёк! Кухуян отработал миллеровский гонорар. А скоро его вообще официально дозаявят в состав зенита. Это обещанный сенсационный трансфер!
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Ловкий Бубен
1693841811
Да перестань Игорь, таких случаев миллионы, мяч вышел в аут или на угловой, не позорься , это всегда на тоненького, да и какая разница как мяч в игру ввели, ногой или руками ? Нужно было не автобус ставить а наколотить Зениту штук пять , я уверен ты бы и не заметил что был какой-то угловой
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Владимир-Филиппов-vkontak
1693844717
Конифей, конечно, конь авторитетный. Но вот этот кукуянинг ему не к лицу.
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alp
1693856225
че та когда 2 чистейших гола Аршавина отменяли, у конифея претензий к судьям почему то небыло
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mahan
1693897071
Акинфеев прав. Зенит уже какой год подряд судьи тащат.
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wlad wm--google
1693903931
За минимум два 146% не назначенных пенальти в ворота конифея
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portero
1693928756
И тут Гарика понесло.... когда ошибки в твою пользу, ты счастлив, а аот косячок не по тебе и истерика.... всё пора на отдых!!!
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