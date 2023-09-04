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    • Ветеран ЦСКА поддержал болельщиков, которые освистали Фернандеса: «Марио заслужил»

    Ветеран ЦСКА поддержал болельщиков, которые освистали Фернандеса: «Марио заслужил»

    Бывший игрок ЦСКА Владимир Пономарев прокомментировал свист московских фанатов в адрес защитника «Зенита» Марио Фернандеса в матче 7-го тура РПЛ (1:1).

    • Марио вышел в старте «Зенита» и был заменен на 82-й минуте.
    • На 88-й минуте он пробежал через все поле от своей скамейки к Дугласу Сантосу, с которым страстно отпраздновал забитый мяч.
    • Фернандес играл за ЦСКА с 2012 по 2022-й год.

    «Марио за десять лет в ЦСКА даже не выучил русский язык. Это говорит о многом. Я не удивлен его поведению в матче. Я с ним встречался, когда он был в ЦСКА, игрок не произвел на меня никакого впечатления.

    Он может производить впечатление только на корреспондентов и местных кухарок. Любой профессионал скажет, что Фернандес нулевой в обороне.

    Московские зрители его не воспринимали. Когда он получал мяч, они гудели и свистели. Был такой момент. Я считаю, что правильно сделали фанаты. Марио этого заслуживает. На нем нужно поставить крест, он не будет играть в «Зените».

    Сергей Семак скоро поймет, что Фернандес в обороне никуда не годится. Вчера он действительно мог забить гол, и это была бы сенсация. А кого Марио исполнял на поле, я так и не понял – то ли в обороне играл, то ли в атаке. Был свободным художником, проще говоря», – сказал Пономарев.

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    Источник: Betonmobile

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    04.09.2023 15:21
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +4690

      Snek 4 сентября, 19:12

      Сколько можно уже эту тему с Марио мусолить?
      Ушёл и ушёл, граффити сняли, потому что приехал на стадион в другой команде.
      Какая вообще разница каким-то ветеранам до него? Он сделал свой выбор, остальное на его совести.
      Освистывание бессмысленно, только больше демонстрирует обиду и озабоченность, которой по факту нет. Сами придумали проблему и сами в неё верим.

      1
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      Рейтинг: +17931

      Garrincha58 4 сентября, 16:08

      Пономарёву уже давно пора заткнуться

      0
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      Рейтинг: +4302

      Kollljan 4 сентября, 16:03

      Цитата: "Любой профессионал скажет, что Фернандес нулевой в обороне". А Фернандес играл в ЦСКА целых 10 лет. Что получается - или в ЦСКА работают не профессионалы, или Фернандес, всё же НЕ нулевой, или В. Пономарёв просто трепло.

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