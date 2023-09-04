Ветеран ЦСКА поддержал болельщиков, которые освистали Фернандеса: «Марио заслужил»

Бывший игрок ЦСКА Владимир Пономарев прокомментировал свист московских фанатов в адрес защитника «Зенита» Марио Фернандеса в матче 7-го тура РПЛ (1:1).

Марио вышел в старте «Зенита» и был заменен на 82-й минуте.

На 88-й минуте он пробежал через все поле от своей скамейки к Дугласу Сантосу, с которым страстно отпраздновал забитый мяч.

Фернандес играл за ЦСКА с 2012 по 2022-й год.

«Марио за десять лет в ЦСКА даже не выучил русский язык. Это говорит о многом. Я не удивлен его поведению в матче. Я с ним встречался, когда он был в ЦСКА, игрок не произвел на меня никакого впечатления.

Он может производить впечатление только на корреспондентов и местных кухарок. Любой профессионал скажет, что Фернандес нулевой в обороне.

Московские зрители его не воспринимали. Когда он получал мяч, они гудели и свистели. Был такой момент. Я считаю, что правильно сделали фанаты. Марио этого заслуживает. На нем нужно поставить крест, он не будет играть в «Зените».

Сергей Семак скоро поймет, что Фернандес в обороне никуда не годится. Вчера он действительно мог забить гол, и это была бы сенсация. А кого Марио исполнял на поле, я так и не понял – то ли в обороне играл, то ли в атаке. Был свободным художником, проще говоря», – сказал Пономарев.