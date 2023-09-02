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  • «Аль-Хазм» – «Аль-Наср»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 августа 2023

«Аль-Хазм» – «Аль-Наср»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 августа 2023

2 сентября 2023, 18:45

Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Хазм»«Аль-Наср», 5-й тур чемпионата Саудовской Аравии по футболу на «Бомбардир». Прямой эфир матча начнется 2 сентября 2023, в 21:00 по мск.

Стартовые составы команд:

«Аль-Хазм»: Дамен, Аль-Отайби, Виана, Аль-Дахиль, Farhan, Аль-Шаммари, Traoré, Basil, Винисиус, Тозе, Бадамоси.

Главный тренер: Филипе Гувейя

«Аль-Наср»: Аль-Акиди, Аль-Ганам, Аль-Фатиль, Аль-Хайбари, Конан, Ляпорт, Отавиньо, Брозович, Мане, Гариб, Роналду.

Главный тренер: Луиш Каштру

Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Аль-Иттихад»«Аль-Хиляль»

Прямую трансляцию матча покажет зарубежные IP-TV. Игру также будет транслировать «Фонбет».

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Источник: «Бомбардир»
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Наср Аль-Хазм
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