Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Хазм» – «Аль-Наср», 5-й тур чемпионата Саудовской Аравии по футболу на «Бомбардир». Прямой эфир матча начнется 2 сентября 2023, в 21:00 по мск.

Стартовые составы команд:

«Аль-Хазм»: Дамен, Аль-Отайби, Виана, Аль-Дахиль, Farhan, Аль-Шаммари, Traoré, Basil, Винисиус, Тозе, Бадамоси.

Главный тренер: Филипе Гувейя

«Аль-Наср»: Аль-Акиди, Аль-Ганам, Аль-Фатиль, Аль-Хайбари, Конан, Ляпорт, Отавиньо, Брозович, Мане, Гариб, Роналду.

Главный тренер: Луиш Каштру

Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Аль-Иттихад» – «Аль-Хиляль»

Прямую трансляцию матча покажет зарубежные IP-TV. Игру также будет транслировать «Фонбет».