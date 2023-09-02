Супер.Еще полгода назад всем было насрать что там с футболом Саудовской Аравии. Саудиты с их миллиардами заставили всех-чтобы ими интересовались.
«Аль-Хазм» и «Аль-Наср» назвали стартовые составы на матч 5-го тура чемпионата Саудовской Аравии, начало – в 21:00 мск.
Стартовые составы команд:
«Аль-Хазм»: Дамен, Аль-Отайби, Виана, Аль-Дахиль, Farhan, Аль-Шаммари, Traoré, Basil, Винисиус, Тозе, Бадамоси.
Главный тренер: Филипе Гувейя
«Аль-Наср»: Аль-Акиди, Аль-Ганам, Аль-Фатиль, Аль-Хайбари Конан, Ляпорт, Отавиньо, Брозович, Мане, Гариб, Роналду
Главный тренер: Луиш Каштру