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    • Стали известны стартовые составы на матч «Аль-Хазм» – «Аль-Наср»: 2 сентября

    Стали известны стартовые составы на матч «Аль-Хазм» – «Аль-Наср»: 2 сентября

    «Аль-Хазм» и «Аль-Наср» назвали стартовые составы на матч 5-го тура чемпионата Саудовской Аравии, начало – в 21:00 мск.

    Стартовые составы команд:

    «Аль-Хазм»: Дамен, Аль-Отайби, Виана, Аль-Дахиль, Farhan, Аль-Шаммари, Traoré, Basil, Винисиус, Тозе, Бадамоси.

    Главный тренер: Филипе Гувейя

    «Аль-Наср»: Аль-Акиди, Аль-Ганам, Аль-Фатиль, Аль-Хайбари Конан, Ляпорт, Отавиньо, Брозович, Мане, Гариб, Роналду

    Главный тренер: Луиш Каштру

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    Источник: «Бомбардир»

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    02.09.2023 20:06
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +27

      ramblernasheveverything 2 сентября, 20:13

      Супер.Еще полгода назад всем было насрать что там с футболом Саудовской Аравии. Саудиты с их миллиардами заставили всех-чтобы ими интересовались.

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