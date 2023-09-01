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    • Серия А. «Рома» уступила «Милану» (1:2) в дебютном матче Лукаку

    Серия А. «Рома» уступила «Милану» (1:2) в дебютном матче Лукаку

    «Рома» в третьем туре Серии А проиграла дома «Милану». У гостей забили Оливье Жиру и Рафаэль Леау.

    У римлян дебютировал нападающий Ромелу Лукаку. Он вышел на замену на 70-й минуте.

    С 61-й минуты «Милан» был в меньшинстве после удаления защитника Фикайо Томори.

    «Милан» идет без потерь и лидирует в таблице. У «Ромы» после трех туров одно очко.

    Италия. Серия А. 3-й тур

    Рома – Милан – 1:2 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Жиру, 9 (с пенальти); 0:2 – Леау, 48; 1:2 – Спинаццола, 90+2.

    Удаления: нет – Томори, 61 (вторая ж.к.).

    Календарь Серии А

    Турнирная таблица Серии А

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    Источник: «Бомбардир»

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    01.09.2023 23:57
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2941

      Болотоход 2 сентября, 06:49

      Взяли хлама лукаку паредеса вот и результаты))
      Милан с победой!

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