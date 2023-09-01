Серия А. «Рома» уступила «Милану» (1:2) в дебютном матче Лукаку

«Рома» в третьем туре Серии А проиграла дома «Милану». У гостей забили Оливье Жиру и Рафаэль Леау.
У римлян дебютировал нападающий Ромелу Лукаку. Он вышел на замену на 70-й минуте.
С 61-й минуты «Милан» был в меньшинстве после удаления защитника Фикайо Томори.
«Милан» идет без потерь и лидирует в таблице. У «Ромы» после трех туров одно очко.
Италия. Серия А. 3-й тур
Рома – Милан – 1:2 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция
Голы: 0:1 – Жиру, 9 (с пенальти); 0:2 – Леау, 48; 1:2 – Спинаццола, 90+2.
Удаления: нет – Томори, 61 (вторая ж.к.).
Источник: «Бомбардир»