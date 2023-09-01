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    • Чернов – об угрозах Дзюбы журналисту: «Я бы так точно не сказал»

    Чернов – об угрозах Дзюбы журналисту: «Я бы так точно не сказал»

    Защитник «Спартака» Никита Чернов высказался о поведении нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы.

    • Дзюба угрожал журналисту «засунуть в одно место» телефон.
    • КДК дисквалифицировал его на 2 матча условно.
    • Артем – лучший бомбардир в истории РПЛ.

    «Во-первых, мы бы так точно не сказали. Наверное, это Артeм просто такой – конкретный человек, прямой. Плюс ему уже почти 40 лет. Он уже может говорить то, что ему хочется. А мы помоложе, нам надо подбирать слова.

    Но, будет нам такое же количество лет и если у нас такие же неудобные вопросы спросят, мы можем ответить и так же», – сказал Чернов в видео на ютуб-канале РПЛ.

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    Источник: «Бомбардир»

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    01.09.2023 09:24
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2639

      моэм 1 сентября, 10:36

      А почему все обсуждают только реакцию Артёма ?....и ни слова о провокаторе напугавшем своей выходкой детей ....любой нормальный мужик имел ьы право накостылять такому уроду , а Дзюбе получается слова сказать нельзя .....получается у Дзюбы нет права защищать своих детей от подобных уродов ?

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