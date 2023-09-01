Чернов – об угрозах Дзюбы журналисту: «Я бы так точно не сказал»

Защитник «Спартака» Никита Чернов высказался о поведении нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы.

Дзюба угрожал журналисту «засунуть в одно место» телефон.

КДК дисквалифицировал его на 2 матча условно.

Артем – лучший бомбардир в истории РПЛ.

«Во-первых, мы бы так точно не сказали. Наверное, это Артeм просто такой – конкретный человек, прямой. Плюс ему уже почти 40 лет. Он уже может говорить то, что ему хочется. А мы помоложе, нам надо подбирать слова.

Но, будет нам такое же количество лет и если у нас такие же неудобные вопросы спросят, мы можем ответить и так же», – сказал Чернов в видео на ютуб-канале РПЛ.