Мостовой рассказал о странностях в сборной России

Александр Мостовой имеет вопросы к работе тренерского штаба сборной России.

Валерий Карпин вызвал 49 игроков на сентябрьские матчи.

Только три клуба РПЛ не представлены в списке.

Национальная команда в сентябре проведет 2-3 товарищеских встречи.

«Странно, что не разделили сборные. Когда увидел список, сразу удивился. Подумал, мы готовимся на какой-то крупный турнир.

Потом увидел, что будет несколько игр. Но 50 человек – это почти пять составов. Здесь всe странно. Сборные должны быть отдельно, а почему-то вместе.

В этой сборной России уже длительное время происходит много странностей», – сказал Мостовой.