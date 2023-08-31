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    Мостовой рассказал о странностях в сборной России

    Александр Мостовой имеет вопросы к работе тренерского штаба сборной России.

    «Странно, что не разделили сборные. Когда увидел список, сразу удивился. Подумал, мы готовимся на какой-то крупный турнир.

    Потом увидел, что будет несколько игр. Но 50 человек – это почти пять составов. Здесь всe странно. Сборные должны быть отдельно, а почему-то вместе.

    В этой сборной России уже длительное время происходит много странностей», – сказал Мостовой.

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    Источник: «Чемпионат»

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