Мигранты избили 14-летнего вратаря «Родины» за то, что он обознался и поздоровался (Mash)

14-летний вратарь «Родины» по имени Марк был избит мигрантами в Москве.

«Мигранты избили 14-летнего перспективного вратаря ФК «Родина» в подмосковном Одинцове. За то, что он обознался и поздоровался.

Марк возвращался после игры домой вместе со своим другом. Возле Баковского пруда увидел компанию, которая, по словам парня, что-то шумно обсуждала. Подумал, это знакомые, и помахал рукой. В моменте понял, что обознался, и попросил прощения. А потом получил бесплатный урок дружбы народов.

Со слов мамы Марка, у мальчика было несколько рассечений. Из-за этого лицо и одежду почти полностью залило кровью. Ждать не стали и сразу поехали в больницу накладывать швы и снимать побои. Позже отправились в полицию писать заявление.

Женщина также приехала на место, где тусовались приезжие, но, когда они еe увидели, быстро собрались и уехали. Правоохранители ищут уличных ММА-шников», – сообщает Mash.