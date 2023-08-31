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    • Мигранты избили 14-летнего вратаря «Родины» за то, что он обознался и поздоровался (Mash)

    Мигранты избили 14-летнего вратаря «Родины» за то, что он обознался и поздоровался (Mash)

    14-летний вратарь «Родины» по имени Марк был избит мигрантами в Москве.

    «Мигранты избили 14-летнего перспективного вратаря ФК «Родина» в подмосковном Одинцове. За то, что он обознался и поздоровался.

    Марк возвращался после игры домой вместе со своим другом. Возле Баковского пруда увидел компанию, которая, по словам парня, что-то шумно обсуждала. Подумал, это знакомые, и помахал рукой. В моменте понял, что обознался, и попросил прощения. А потом получил бесплатный урок дружбы народов.

    Со слов мамы Марка, у мальчика было несколько рассечений. Из-за этого лицо и одежду почти полностью залило кровью. Ждать не стали и сразу поехали в больницу накладывать швы и снимать побои. Позже отправились в полицию писать заявление.

    Женщина также приехала на место, где тусовались приезжие, но, когда они еe увидели, быстро собрались и уехали. Правоохранители ищут уличных ММА-шников», – сообщает Mash.

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    Источник: Mash

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    Сегодня, 17:39
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +712

      JIEGEHDA 1 час назад

      Ну во первых это лишь сечка , а значит один удар и он успокоился. Во вторых по его довольному лицу видно что челу не так страшно . В третьих сказано что всё лицо и вещи были ПОЛНОСТЬЮ В КРОВИ. как видим футболка почти чистая . Несколько капель . И да .адекватные люди из-за просто не стали бы так делать . А если говорить прямо , то смотря как у нас в подъездах бухают наши же отцы , то думаю они страшнее чем такие мигранты

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      Рейтинг: +7479

      Semenycch 1 час назад

      Политика по В.В. Путина по привлечению иностранных рабочих дает свои плоды! Можно еще вспомнить банду ГТА!

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