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  • Мигранты избили 14-летнего вратаря «Родины» за то, что он обознался и поздоровался (Mash)

Мигранты избили 14-летнего вратаря «Родины» за то, что он обознался и поздоровался (Mash)

31 августа 2023, 17:39
11

14-летний вратарь «Родины» по имени Марк был избит мигрантами в Москве.

«Мигранты избили 14-летнего перспективного вратаря ФК «Родина» в подмосковном Одинцове. За то, что он обознался и поздоровался.

Марк возвращался после игры домой вместе со своим другом. Возле Баковского пруда увидел компанию, которая, по словам парня, что-то шумно обсуждала. Подумал, это знакомые, и помахал рукой. В моменте понял, что обознался, и попросил прощения. А потом получил бесплатный урок дружбы народов.

Со слов мамы Марка, у мальчика было несколько рассечений. Из-за этого лицо и одежду почти полностью залило кровью. Ждать не стали и сразу поехали в больницу накладывать швы и снимать побои. Позже отправились в полицию писать заявление.

Женщина также приехала на место, где тусовались приезжие, но, когда они еe увидели, быстро собрались и уехали. Правоохранители ищут уличных ММА-шников», – сообщает Mash.

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Источник: Mash
Россия. Первая лига Родина
Комментарии (11)
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JIEGEHDA
1693494293
Ну во первых это лишь сечка , а значит один удар и он успокоился. Во вторых по его довольному лицу видно что челу не так страшно . В третьих сказано что всё лицо и вещи были ПОЛНОСТЬЮ В КРОВИ. как видим футболка почти чистая . Несколько капель . И да .адекватные люди из-за просто не стали бы так делать . А если говорить прямо , то смотря как у нас в подъездах бухают наши же отцы , то думаю они страшнее чем такие мигранты
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Fancyfall
1693502882
парню - урок, не надо связываться с толпой. вспоминаю 2002, когда после очередного школьного экзамена (11 класс), тусили на лавке в сквере у метро, эти граждане (примерно нашего возраста) просто толпой проходили мимо (1,5-2 м) так, что не возможно было не обратить на них внимания, зацепились, что на них не так посмотрели... (7 девушек и 3 парня, если что) ха! мы их быстро угомонили, вот, что значит, гуманитарное образование и чувство справедливости)))
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Fialet
1693502934
Что за мода пошла, чуть что, сразу заявление. Терпилы б ля.
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BAIv
1693511951
тут что одни защитники шакалов? драки были всегда, но приезжих всегда гнобили , а тут наоборот! охеревшие диаспорные шакалы занимаются уголовщиной. Этот парень это только бутончики, там 99% умалчивается и откупается бандой диаспор!
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