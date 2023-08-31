Мигранты избили 14-летнего вратаря «Родины» за то, что он обознался и поздоровался (Mash)

Ну во первых это лишь сечка , а значит один удар и он успокоился. Во вторых по его довольному лицу видно что челу не так страшно . В третьих сказано что всё лицо и вещи были ПОЛНОСТЬЮ В КРОВИ. как видим футболка почти чистая . Несколько капель . И да .адекватные люди из-за просто не стали бы так делать . А если говорить прямо , то смотря как у нас в подъездах бухают наши же отцы , то думаю они страшнее чем такие мигранты
14-летний вратарь «Родины» по имени Марк был избит мигрантами в Москве.
«Мигранты избили 14-летнего перспективного вратаря ФК «Родина» в подмосковном Одинцове. За то, что он обознался и поздоровался.
Марк возвращался после игры домой вместе со своим другом. Возле Баковского пруда увидел компанию, которая, по словам парня, что-то шумно обсуждала. Подумал, это знакомые, и помахал рукой. В моменте понял, что обознался, и попросил прощения. А потом получил бесплатный урок дружбы народов.
Со слов мамы Марка, у мальчика было несколько рассечений. Из-за этого лицо и одежду почти полностью залило кровью. Ждать не стали и сразу поехали в больницу накладывать швы и снимать побои. Позже отправились в полицию писать заявление.
Женщина также приехала на место, где тусовались приезжие, но, когда они еe увидели, быстро собрались и уехали. Правоохранители ищут уличных ММА-шников», – сообщает Mash.