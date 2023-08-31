Мбаппе готов продлить контракт с «ПСЖ»: известен срок возможного соглашения

Килиан Мбаппе приближается к заключению нового договора с «ПСЖ».
Футболист готов продлить контракт с парижским клубом до 2026 года.
При этом летом 2024-го француза смогут выкупить за фиксированную сумму отступных – таково джентльменское соглашение между сторонами.
- Ранее Мбаппе собирался уйти из «ПСЖ» в качестве свободного агента по окончании сезона-2023/24.
- Главным претендентом на него считается «Реал».
- Сообщалось, что мадридцы откажутся от подписания форварда, если он продлит контракт с «ПСЖ».