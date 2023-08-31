Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    2 Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    3 «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в FONBET Кубке России, а какой мы выдумали?
    «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в FONBET Кубке России, а какой мы выдумали?
    • Главная
    • Новости
    • Мбаппе готов продлить контракт с «ПСЖ»: известен срок возможного соглашения

    Мбаппе готов продлить контракт с «ПСЖ»: известен срок возможного соглашения

    Килиан Мбаппе приближается к заключению нового договора с «ПСЖ».

    Футболист готов продлить контракт с парижским клубом до 2026 года.

    При этом летом 2024-го француза смогут выкупить за фиксированную сумму отступных – таково джентльменское соглашение между сторонами.

    • Ранее Мбаппе собирался уйти из «ПСЖ» в качестве свободного агента по окончании сезона-2023/24.
    • Главным претендентом на него считается «Реал».
    • Сообщалось, что мадридцы откажутся от подписания форварда, если он продлит контракт с «ПСЖ».

    Новости по теме
    Лига 1. «ПСЖ» победил «Ланс» (3:1), у Мбаппе дубль
    Мбаппе определился с будущим Верратти в «ПСЖ»
    Почему клубы Саудовской Аравии тратят так много денег: когда это закончится и уедет ли туда Мбаппе 7
    Источник: твиттер журналиста Tuttomercatoweb Марко Контерио

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:00
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 