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    • Орлов: «Комментатор Нагучев умер для поклонников Дзюбы, жаль»

    Орлов: «Комментатор Нагучев умер для поклонников Дзюбы, жаль»

    Геннадий Орлов считает неправильным протест комментатора Романа Нагучева во время матча «Сочи»«Локомотив» (0:1).

    • Нагучев до 30-й минуты не называл фамилию Артема Дзюбы.
    • В ответ на это друг форварда «Локо» Максим Лопарев пообещал комментатору «трудоустроить» его рот».
    • Сам Дзюба на перфоманс Нагучева не отреагировал.

    «Нагучев сказал, что отомстил Дзюбе, не называя его фамилию в эфире. Это детский сад. Некоторые коллеги его ещe поддержали на телевидении. Ребята, это непрофессионально, нельзя использовать служебное положение, микрофон и эфир. Тебя смотрят десятки тысяч людей. Есть немало людей, которые обожают Дзюбу, а ты решил так. А если бы Артeм гол забил? Как бы он объявил?

    У тебя же есть телеграм-канал, передачи. Ты можешь это сделать за пределами телевидения. Почему именно в эфире надо? Это некорректно. Даже любопытно, какое будет решение. Жалко Романа, хороший парень. Я его давно знаю, и он способный комментатор, всегда отличается большой подготовкой, много знает. Но сводить личные счeты на глазах у всех остальных? Ну что это? Нехорошо, некрасиво.

    Нагучев работает комментатором лет 10–12, а я – 50. Я всегда за целостность отношений комментатор-зритель. Сегодня для тех, кто относится с уважением к Дзюбе, Нагучев умер. Для меня лучшая минута, когда я иду по улице и подходит человек: «Геннадий Сергеевич, можно я с вами сфотографируюсь? Я болельщик «Спартака», но уважаю вас». Вот смысл нашей работы, понимаете? Чтобы к тебе относились с уважением за твой профессионализм. А то, что сейчас этот парень сделал, непрофессионально. Мне любопытно, как среагирует его руководство», – сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 19:41
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +8633

      nik55 49 минут назад

      Есть немало людей, которые обожают Дзюбу, а ты решил так. А если бы Артeм гол забил? Как бы он объявил?--------гол забил деревянный дрочер

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