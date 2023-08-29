Феликс задумался о переезде в Саудовскую Аравию

Нападающий «Атлетико» Жоау Феликс намерен сменить команду в ближайшие дни.

Он ждет предложение от «Барселоны». Также португалец готов вернуться в «Челси».

Если до закрытия летнего трансферного окна в Европе форварда никто не подпишет, он может рассмотреть варианты продолжения карьеры в Саудовской Аравии.