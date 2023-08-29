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    Феликс задумался о переезде в Саудовскую Аравию

    Нападающий «Атлетико» Жоау Феликс намерен сменить команду в ближайшие дни.

    Он ждет предложение от «Барселоны». Также португалец готов вернуться в «Челси».

    Если до закрытия летнего трансферного окна в Европе форварда никто не подпишет, он может рассмотреть варианты продолжения карьеры в Саудовской Аравии.

    • Феликс был в аренде в «Челси» с января: 20 матчей, 4 гола.
    • Его контракт с «Атлетико» действует до 2027 года.
    • Мадридцы в 2019-м заплатили за нападающего рекордные для клуба 127 миллионов евро.

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    Источник: CaughtOffside

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    Сегодня, 18:57
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +17866

      Garrincha58 12 минут назад

      матрасники получат хорошие деньги и избавятся от этого капризного мальчика

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