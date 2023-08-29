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    • «Пари НН» – «Краснодар»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 августа 2023

    «Пари НН» – «Краснодар»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 августа 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча «Пари НН»«Краснодар», 3-й тур кубка России по футболу на «Бомбардир.ру».

    Прямой эфир матча начнется 29 августа 2023, в 19:30 по московскому времени.

    Стартовые составы на матч:

    «Пари НН»: Ботнарь, Александров, Масоэро, Гоцук, Стаматов, Кухарчук, Михайлов, Эссьен, Карапузов, Стоцкий, Зе Турбо

    Главный тренер: Сергей Юран

    «Краснодар»: Агкацев, Оласа, Олонсо, Тормена, Петров, Ленини, Баньяц, Кади, Ахметов, Олусегун, Мозес.

    Главный тренер: Владимир Ивич

    Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Пари НН» – «Краснодар»

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    Источник: «Бомбардир»

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