Смотреть прямую трансляцию матча «Пари НН» – «Краснодар», 3-й тур кубка России по футболу на «Бомбардир.ру».
Прямой эфир матча начнется 29 августа 2023, в 19:30 по московскому времени.
Стартовые составы на матч:
«Пари НН»: Ботнарь, Александров, Масоэро, Гоцук, Стаматов, Кухарчук, Михайлов, Эссьен, Карапузов, Стоцкий, Зе Турбо
Главный тренер: Сергей Юран
«Краснодар»: Агкацев, Оласа, Олонсо, Тормена, Петров, Ленини, Баньяц, Кади, Ахметов, Олусегун, Мозес.
Главный тренер: Владимир Ивич
Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Пари НН» – «Краснодар»
- Прямой эфир встречи будет проходить на телеканале «Матч! ТВ».
- Игру также будет транслировать «Фонбет».
Источник: «Бомбардир»