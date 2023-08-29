Смотреть прямую трансляцию матча «Пари НН» – «Краснодар», 3-й тур кубка России по футболу на «Бомбардир.ру».

Прямой эфир матча начнется 29 августа 2023, в 19:30 по московскому времени.

Стартовые составы на матч:

«Пари НН»: Ботнарь, Александров, Масоэро, Гоцук, Стаматов, Кухарчук, Михайлов, Эссьен, Карапузов, Стоцкий, Зе Турбо

Главный тренер: Сергей Юран

«Краснодар»: Агкацев, Оласа, Олонсо, Тормена, Петров, Ленини, Баньяц, Кади, Ахметов, Олусегун, Мозес.

Главный тренер: Владимир Ивич

Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Пари НН» – «Краснодар»