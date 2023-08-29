Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    2 Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    3 «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в FONBET Кубке России, а какой мы выдумали?
    «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в FONBET Кубке России, а какой мы выдумали?
    • Главная
    • Новости
    • Где смотреть матч «Пари НН» – «Краснодар»: во сколько прямая трансляция матча, Кубок России 29 августа

    Где смотреть матч «Пари НН» – «Краснодар»: во сколько прямая трансляция матча, Кубок России 29 августа

    «Пари НН» и «Краснодар» сыграют в матче 3 тура Кубка России по футболу

    Угадай победителя и получи 2000 рублей

    • Матч состоится во вторник, 29 августа.
    • Встреча пройдет в Нижнем Новгороде на одноименном стадионе.
    • Начало – в 19:30 мск.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Пари НН» – «Краснодар»

    Ставки на матч «Пари НН» – «Краснодар»

    Коэффициенты:

    • победа «Пари НН» – 3.60
    • ничья – 3.50
    • победа «Краснодара» – 2.07

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:26
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 