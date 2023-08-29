«Пари НН» и «Краснодар» сыграют в матче 3 тура Кубка России по футболу
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- Матч состоится во вторник, 29 августа.
- Встреча пройдет в Нижнем Новгороде на одноименном стадионе.
- Начало – в 19:30 мск.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Пари НН» – «Краснодар»
- Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч! Премьер».
- Игру также будет транслировать «Фонбет».
Ставки на матч «Пари НН» – «Краснодар»
- победа «Пари НН» – 3.60
- ничья – 3.50
- победа «Краснодара» – 2.07
Источник: «Бомбардир»