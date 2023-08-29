«Пари НН» и «Краснодар» сыграют в матче 3 тура Кубка России по футболу

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Матч состоится во вторник, 29 августа.

Встреча пройдет в Нижнем Новгороде на одноименном стадионе.

Начало – в 19:30 мск.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Пари НН» – «Краснодар»

Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч! Премьер».

Игру также будет транслировать «Фонбет».

Ставки на матч «Пари НН» – «Краснодар»

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