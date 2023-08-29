Фонбет Кубок России. «Краснодар» вырвал победу у «Пари НН» (1:0) и ушел с последнего места

Без слёз смотреть такой футбол в исполнении Краснодара не возможно. Хоть и победа , но очень неубедительно.
«Краснодар» победил «Пари НН» (1:0) в 3-м туре группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России.
Единственный гол на 88-й минуте забил Джон Кордоба.
«Краснодар» благодаря победе в Нижнем Новгороде ушел с последнего места в группе D Кубка России. «Пари НН» опустился на четвертую строчку.
Фонбет Кубок России. Путь РПЛ. Группа D. 3-й тур
Пари НН (Нижний Новгород) – Краснодар – 0:1 (0:0)
Голы: 0:1 – Кордоба, 88.