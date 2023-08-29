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    • Фонбет Кубок России. «Краснодар» вырвал победу у «Пари НН» (1:0) и ушел с последнего места

    Фонбет Кубок России. «Краснодар» вырвал победу у «Пари НН» (1:0) и ушел с последнего места

    «Краснодар» победил «Пари НН» (1:0) в 3-м туре группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

    Единственный гол на 88-й минуте забил Джон Кордоба.

    «Краснодар» благодаря победе в Нижнем Новгороде ушел с последнего места в группе D Кубка России. «Пари НН» опустился на четвертую строчку.

    Фонбет Кубок России. Путь РПЛ. Группа D. 3-й тур

    Пари НН (Нижний Новгород) – Краснодар – 0:1 (0:0)

    Голы: 0:1 – Кордоба, 88.

    Календарь Кубка России

    Результаты Кубка России

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2516

      Январь 59 14 минут назад

      Без слёз смотреть такой футбол в исполнении Краснодара не возможно. Хоть и победа , но очень неубедительно.

      0
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      Рейтинг: +1168

      Cubinec1989 35 минут назад

      С победой конечно, но прямо какая то беда со вторыми таймами. Первый хорош кстати был

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