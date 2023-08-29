Приводим ориентировочные стартовые составы «Ростова» и «Динамо» на матч 7-го тура РПЛ. Игра пройдет в Ростове на стадионе «Ростов Арена», начало – в 20:00 по мск.

Ориентировочные стартовые составы на матч:

«Ростов»: Песьяков, Терентьев, Лангович, Вахания, Мелехин, Миронов, Тугарев, Глебов, Ионов, Щетинин, Комличенко.

Главный тренер: Валерий Карпин

«Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Фернандес, Лаксальт, Скопинцев, Даса, Фомин, Макаров, Нгамале, Смолов, Тюкавин.

Главный тренер: Марцел Личка