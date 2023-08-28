Зырянов сравнил победы с кетчупом

Главный тренер новороссийского «Черноморца» Константин Зырянов прокомментировал ничью в матче с «КАМАЗом» (0:0) в 7-м туре Первой лиги.
- Команда Зырянова 6 раз сыграла вничью на страте сезона.
- Также у «Черноморца» одна победа.
«На нашем домашнем стадионе всегда прекрасная атмосфера – болельщиков нужно только поблагодарить.
Я чувствую их нервозность, они ждут побед. Но хотел бы сказать, чтобы вы потерпели. Победы придут. Это как кетчуп – давишь, давишь, а потом как пойдeт», – сказал Зырянов.
Источник: «Чемпионат»