Зырянов сравнил победы с кетчупом

Главный тренер новороссийского «Черноморца» Константин Зырянов прокомментировал ничью в матче с «КАМАЗом» (0:0) в 7-м туре Первой лиги.

Команда Зырянова 6 раз сыграла вничью на страте сезона.

Также у «Черноморца» одна победа.

«На нашем домашнем стадионе всегда прекрасная атмосфера – болельщиков нужно только поблагодарить.

Я чувствую их нервозность, они ждут побед. Но хотел бы сказать, чтобы вы потерпели. Победы придут. Это как кетчуп – давишь, давишь, а потом как пойдeт», – сказал Зырянов.