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    Зырянов сравнил победы с кетчупом

    Главный тренер новороссийского «Черноморца» Константин Зырянов прокомментировал ничью в матче с «КАМАЗом» (0:0) в 7-м туре Первой лиги.

    • Команда Зырянова 6 раз сыграла вничью на страте сезона.
    • Также у «Черноморца» одна победа.

    «На нашем домашнем стадионе всегда прекрасная атмосфера – болельщиков нужно только поблагодарить.

    Я чувствую их нервозность, они ждут побед. Но хотел бы сказать, чтобы вы потерпели. Победы придут. Это как кетчуп – давишь, давишь, а потом как пойдeт», – сказал Зырянов.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 15:46
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +19196

      paracetamol 33 минуты назад

      Константин очень даже приличный тренер. Новороссийцам успехов!

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