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Зырянов сравнил победы с кетчупом

28 августа 2023, 15:46
3

Главный тренер новороссийского «Черноморца» Константин Зырянов прокомментировал ничью в матче с «КАМАЗом» (0:0) в 7-м туре Первой лиги.

  • Команда Зырянова 6 раз сыграла вничью на страте сезона.
  • Также у «Черноморца» одна победа.

«На нашем домашнем стадионе всегда прекрасная атмосфера – болельщиков нужно только поблагодарить.

Я чувствую их нервозность, они ждут побед. Но хотел бы сказать, чтобы вы потерпели. Победы придут. Это как кетчуп – давишь, давишь, а потом как пойдeт», – сказал Зырянов.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Первая лига Черноморец Зырянов Константин
Комментарии (3)
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paracetamol
1693230351
Константин очень даже приличный тренер. Новороссийцам успехов!
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raritet
1693238381
Вот это тренер. По крайней мере . с юмором, без нападок на судей, отговорок. Костя со временем будет хорошим тренером. Единственный минус- не деспот. А такая работа требует...
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Ziklop
1693685690
на ничьих внизу болтаетесь, может и в ваши ворота прорвать!
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