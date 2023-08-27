Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    2 Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    3 «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в FONBET Кубке России, а какой мы выдумали?
    «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в FONBET Кубке России, а какой мы выдумали?
    • Главная
    • Новости
    • Месси в США защищает команда из 50 человек – главный из них охраняет Лео даже на поле

    Месси в США защищает команда из 50 человек – главный из них охраняет Лео даже на поле

    «Интер Майами» после трансфера Лионеля Месси приставил аргентинцу личного охранника. Тот должен обеспечивать полную защиту спортсмену.

    Приставить Месси от клуба личного телохранителя – инициатива владельца «Интера» Дэвида Бекхэма. Он и его соратники опасаются, что Месси может грозить опасность от агрессивных болельщиков.

    По информации газеты La Nacion, сохранность Месси и его семьи обеспечивает команда из 50 человек, главный у них Яссин Чеуко. Именно он следует за Лео буквально по пятам, в том числе на поле – во время празднования голов и после матчей.

    Чеуко – болельщик «Барселоны», бывал на «Камп Ноу». У него есть фото с Хабибом.

    Яссин – бывший солдат армии США, имеет боевой опыт в Ираке и Афганистане. Мастер боевых искусств, владеет приемами бокса и тхэквондо. Провел несколько боев ММА.

    • Месси в «Интере» с июня.
    • Контракт на два года.
    • Лео уже принес «Интеру» 1-й трофей в истории – Кубок лиги.

    Фото: East News/AP Photo/Lynne Sladky; Gettyimages.ru/Joe Raedle

    Новости по теме
    Фанаты «ПСЖ» приехали к стадиону «Интера Майами», чтобы уколоть Месси: «Наконец-то избавились» 3
    Ди Мария назвал Месси «гномом» после его дебютного гола в МЛС 2
    Месси забил в дебютном матче в МЛС
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    27.08.2023 23:52
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 