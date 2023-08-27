Месси в США защищает команда из 50 человек – главный из них охраняет Лео даже на поле

«Интер Майами» после трансфера Лионеля Месси приставил аргентинцу личного охранника. Тот должен обеспечивать полную защиту спортсмену.

Приставить Месси от клуба личного телохранителя – инициатива владельца «Интера» Дэвида Бекхэма. Он и его соратники опасаются, что Месси может грозить опасность от агрессивных болельщиков.

По информации газеты La Nacion, сохранность Месси и его семьи обеспечивает команда из 50 человек, главный у них Яссин Чеуко. Именно он следует за Лео буквально по пятам, в том числе на поле – во время празднования голов и после матчей.

Чеуко – болельщик «Барселоны», бывал на «Камп Ноу». У него есть фото с Хабибом.

Яссин – бывший солдат армии США, имеет боевой опыт в Ираке и Афганистане. Мастер боевых искусств, владеет приемами бокса и тхэквондо. Провел несколько боев ММА.

Месси в «Интере» с июня.

Контракт на два года.

Лео уже принес «Интеру» 1-й трофей в истории – Кубок лиги.

Фото: East News/AP Photo/Lynne Sladky; Gettyimages.ru/Joe Radial

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