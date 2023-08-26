ЦСКА полностью согласовал третий летний трансфер

ЦСКА договорился о покупке бразильского защитника.

Третьим летним новичком клуба после Виктора Давилы и Аббосбека Файзуллаева станет Келвин из «Атлетико Паранаэнсе».

Все условия сделки согласованы как на уровне клубов, так и с игроком. Сообщалось, что ЦСКА заплатит 4,5 миллиона долларов.

Рыночная стоимость Келвина – 7 миллионов евро.

Он в «Атлетико Паранаэнсе» с 2019 года.

Статистика правого защитника: 165 матчей, 7 голов, 22 ассиста.

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