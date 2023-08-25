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  • Уткин ответил Тинькову, который назвал Галицкого трусом, а «Краснодар» – говном

Уткин ответил Тинькову, который назвал Галицкого трусом, а «Краснодар» – говном

25 августа 2023, 09:45
15

Журналист Василий Уткин ответил предпринимателю Олегу Тинькову, который раскритиковал поведение владельца «Краснодара» Сергея Галицкого.

Ранее Тиньков назвал Галицкого трусом, а «Краснодар» – говном.

«Самое главное, мне кажется, что Тиньков не понимает одной очень важной вещи… Вот даже по тому, кто и как называет свой бизнес, видна разница. У Тинькова всe от его имени, у Галицкого нет.

У Галицкого ведь даже не его имя при рождении, это известно. Галицкого зовут Сергей Николаевич Арутюнян, историю приобретения новой фамилии он неоднократно рассказывал, это вообще не является вопросом какого-то откровения…

Тут даже дело в другом, а была ли у Олега Тинькова, например, интересная мечта? Вот у Галицкого она есть. А есть ли у Тинькова нечто, что он оставит после себя? Актуальные слова уходят вместе с актуальностью, а парк Галицкого остаeтся, а стадион «Краснодара» остаeтся.

А сам он неоднократно формирует свою задачу жизненную как то, чтобы «Краснодар» смог существовать и дальше отдельно в случае, допустим, его внезапного ухода из жизни.

Ну это же разные задачи жизненные, правда же? И эти задачи во многом противостоят друг другу. Именно поэтому слова Тинькова о Галицком просто не имеют никакого значения. Они просто очень разные люди», – сказал Уткин.

  • Галицкий основал «Краснодар» в 2008 году.
  • У команды 0 трофеев.
  • В июне «Краснодар» уступил в кубковом суперфинале ЦСКА.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Краснодар Галицкий Сергей Уткин Василий
Комментарии (15)
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mihail200606
1692951074
Тут Вася прав..
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erybov1965
1692951933
Прекрасно все сказано,не убавить,не прибавить.
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Snek
1692956203
Как минимум, слушать Тинькова моветон, потому что он сбежал из страны и начал поливать её говном, причём именно ту страну и тех людей, на которых он заработал миллиарды долларов. Кто из них трус и чей бизнес говно, понятно и без дополнительных комментариев от Васи, хотя Вася сказал всё чётко.
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Вомбат
1692964971
Не люблю Уткина, но тут под каждым словом подпишусь.
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Герман S
1692986918
Тиньков чеславный, лицемер. Все что работал все зря.Ни чего не оставил после себя.И жизнь его не учит.Поливать человека грязью который делает что-то для простых людей,и дает молодым ребятам спортсменам надежду,стимул.А Тинькоф когда умрет, его там спросят, а что ты сделал Олежик для людей? Я думаю ему надо задуматься над эти вопросом! Вместо того чтобы про других говорить.
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Гайк-Казинян-vkontakte
1693077909
Галицкий уже история!Живая легенда!
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пахомов
1693170895
У команды 0 трофеев, не без помощи безбородовых
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