Уткин ответил Тинькову, который назвал Галицкого трусом, а «Краснодар» – говном

Журналист Василий Уткин ответил предпринимателю Олегу Тинькову, который раскритиковал поведение владельца «Краснодара» Сергея Галицкого.

Ранее Тиньков назвал Галицкого трусом, а «Краснодар» – говном.

«Самое главное, мне кажется, что Тиньков не понимает одной очень важной вещи… Вот даже по тому, кто и как называет свой бизнес, видна разница. У Тинькова всe от его имени, у Галицкого нет.

У Галицкого ведь даже не его имя при рождении, это известно. Галицкого зовут Сергей Николаевич Арутюнян, историю приобретения новой фамилии он неоднократно рассказывал, это вообще не является вопросом какого-то откровения…

Тут даже дело в другом, а была ли у Олега Тинькова, например, интересная мечта? Вот у Галицкого она есть. А есть ли у Тинькова нечто, что он оставит после себя? Актуальные слова уходят вместе с актуальностью, а парк Галицкого остаeтся, а стадион «Краснодара» остаeтся.

А сам он неоднократно формирует свою задачу жизненную как то, чтобы «Краснодар» смог существовать и дальше отдельно в случае, допустим, его внезапного ухода из жизни.

Ну это же разные задачи жизненные, правда же? И эти задачи во многом противостоят друг другу. Именно поэтому слова Тинькова о Галицком просто не имеют никакого значения. Они просто очень разные люди», – сказал Уткин.

Галицкий основал «Краснодар» в 2008 году.

У команды 0 трофеев.

В июне «Краснодар» уступил в кубковом суперфинале ЦСКА.

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