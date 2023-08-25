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    • Тренер «Зенита» по физподготовке оценил состояние Фернандеса

    Тренер «Зенита» по физподготовке оценил состояние Фернандеса

    Тренер «Зенита» по физподготовке Иван Карминати рассказал об адаптации Марио Фернандеса в команде.

    «Это большой профессионал с огромным опытом. Понятно, что поначалу ему пришлось сложно, потому что сказалось длительное отсутствие практики.

    Но заметно, что Марио поступательно набирает обороты. Например, против «Спартака» он, как мне кажется, действовал крайне полезно для всей команды», – сказал Карминати.

    • Фернандес пришел в «Зенит» после 10 сезонов в ЦСКА.
    • Марио уже дебютировал за «Зенит», но без результативных действий.
    • «Зенит» – чемпион России последних 5 сезонов.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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