Канчельскис сравнил Абаскаля и Гвардиолу

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис оценил работу Гильермо Абаскаля в «Спартаке».

«Абаскаль пытается казаться загадочнее, чем он есть на самом деле. Отсюда и все эти эксперименты с составом в важных матчах. Его поведение на бровке тоже иногда вызывает вопросы. Не вижу светлых перспектив у красно-белых в этом сезоне.

Гвардиола тоже ошибался с составом в ключевых матчах? Не смешите меня. У Абаскаля и Гвардиолы из общего – только гражданство. Их даже некорректно в одном предложении ставить, никаких сходств не вижу», – сказал Канчельскис.