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    Канчельскис сравнил Абаскаля и Гвардиолу

    Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис оценил работу Гильермо Абаскаля в «Спартаке».

    «Абаскаль пытается казаться загадочнее, чем он есть на самом деле. Отсюда и все эти эксперименты с составом в важных матчах. Его поведение на бровке тоже иногда вызывает вопросы. Не вижу светлых перспектив у красно-белых в этом сезоне.

    Гвардиола тоже ошибался с составом в ключевых матчах? Не смешите меня. У Абаскаля и Гвардиолы из общего – только гражданство. Их даже некорректно в одном предложении ставить, никаких сходств не вижу», – сказал Канчельскис.

    • «Спартак» занимает 6-е место в РПЛ.
    • Московский клуб проиграл два матча подряд.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +21961

      derrik2000 41 минуту назад

      Кого с кем сравнил???
      )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

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