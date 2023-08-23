Канчельскис сравнил Абаскаля и Гвардиолу

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис оценил работу Гильермо Абаскаля в «Спартаке».
«Абаскаль пытается казаться загадочнее, чем он есть на самом деле. Отсюда и все эти эксперименты с составом в важных матчах. Его поведение на бровке тоже иногда вызывает вопросы. Не вижу светлых перспектив у красно-белых в этом сезоне.
Гвардиола тоже ошибался с составом в ключевых матчах? Не смешите меня. У Абаскаля и Гвардиолы из общего – только гражданство. Их даже некорректно в одном предложении ставить, никаких сходств не вижу», – сказал Канчельскис.
- «Спартак» занимает 6-е место в РПЛ.
- Московский клуб проиграл два матча подряд.
Источник: «РБ Спорт»