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    • Боссы «Спартака» определились с будущим Абаскаля после двух поражений подряд

    Боссы «Спартака» определились с будущим Абаскаля после двух поражений подряд

    Руководство «Спартака» определилось с будущим главного тренера Гильермо Абаскаля.

    • Москвичи проиграли два матча подряд.
    • «Спартак» идет на 6-м месте в РПЛ.

    По информации Metaratings, боссы «Спартака» полностью доверяют Абаскалю и не рассматривает вариант с его отставкой. Поиски кандидатов на замену испанцу не ведутся.

    В сентябре в спортивном блоке клуба могут произойти изменения – они могут коснуться функционала текущих исполнителей. Не исключено, что в клубе появятся новые специалисты.

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 19:50
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +21961

      derrik2000 15 минут назад

      Пральна!
      Лукойл добьёт Спартак до конца!
      Такова последняя воля федунца.

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