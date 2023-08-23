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  • Боссы «Спартака» определились с будущим Абаскаля после двух поражений подряд

Боссы «Спартака» определились с будущим Абаскаля после двух поражений подряд

23 августа 2023, 19:50
8

Руководство «Спартака» определилось с будущим главного тренера Гильермо Абаскаля.

  • Москвичи проиграли два матча подряд.
  • «Спартак» идет на 6-м месте в РПЛ.

По информации Metaratings, боссы «Спартака» полностью доверяют Абаскалю и не рассматривают вариант с его отставкой. Поиски кандидатов на замену испанцу не ведутся.

В сентябре в спортивном блоке клуба могут произойти изменения – они могут коснуться функционала текущих исполнителей. Не исключено, что в клубе появятся новые специалисты.

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Спартак Абаскаль Гильермо
Комментарии (8)
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derrik2000
1692810491
Пральна! Лукойл добьёт Спартак до конца! Такова последняя воля федунца.
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NewLife
1692812125
Беспрерывные наступания на грабли ничему не учат. Ситуация изменится, только когда у Спартака появится хозяин - руководитель, вместо ноу неймов манагеров.
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ivany4
1692812870
Неужели начали что-то понимать и пришли к общепризнанной практике. Стабильность признак мастерства.
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Benifacto
1692823528
да а кто вабше додумался нанимать юнца которой пороха то ненюхал! ручки еще я уверен у него как у дитятка! бархатные!
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zigbert
1692876107
Уволить тренера проще всего но когда в Спартаке закончится тренерская чехарда?
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wlad wm--google
1692982781
Значит скоро дадут под хвост коленом)))
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wlad wm--google
1692983084
Надо ставить рекорд по круговороту тренеров в свинарнике. От чемпионов в третьем туре, до все пропало в шестом))))
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alefreddy
1693249115
как бы сезон снова под откос не пошел.Юран подошел бы реально
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