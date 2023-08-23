Боссы «Спартака» определились с будущим Абаскаля после двух поражений подряд

Руководство «Спартака» определилось с будущим главного тренера Гильермо Абаскаля.

Москвичи проиграли два матча подряд.

«Спартак» идет на 6-м месте в РПЛ.

По информации Metaratings, боссы «Спартака» полностью доверяют Абаскалю и не рассматривают вариант с его отставкой. Поиски кандидатов на замену испанцу не ведутся.

В сентябре в спортивном блоке клуба могут произойти изменения – они могут коснуться функционала текущих исполнителей. Не исключено, что в клубе появятся новые специалисты.

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