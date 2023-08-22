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    • Роналду снова вышел из себя: наорал на судью и толкнул человека с телефоном

    Роналду снова вышел из себя: наорал на судью и толкнул человека с телефоном

    Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду дал волю эмоциям в перерыве матча азиатской ЛЧ против «Шабаба Аль-Ахли».

    Португалец сорвался на главного арбитра встречи, накричав на него, и толкнул человека с телефоном.

    Роналду был взбешен, что судья не назначил два пенальти в ворота соперника в первом тайме. По пути в раздевалку Роналду что-то громко кричал судье, а затем оттолкнул сотрудника, который пытался сделать с ним селфи.

    • «Аль-Наср» победил со счетом 4:2.
    • Роналду сделал ассист.
    • Команда португальца пробилась в групповой этап Лиги чемпионов АФК.

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    Источник: «Бомбардир»

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    22.08.2023 23:43
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +11

      JD15 32 минуты назад

      Я так быстро прочитал, что мне показалось - не наорал, а насрал... Сейчас такое время, что звезды это делают, поэтому был шокирован опечаткой своей в чтении))

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