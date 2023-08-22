Роналду снова вышел из себя: наорал на судью и толкнул человека с телефоном

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду дал волю эмоциям в перерыве матча азиатской ЛЧ против «Шабаба Аль-Ахли».
Португалец сорвался на главного арбитра встречи, накричав на него, и толкнул человека с телефоном.
Роналду был взбешен, что судья не назначил два пенальти в ворота соперника в первом тайме. По пути в раздевалку Роналду что-то громко кричал судье, а затем оттолкнул сотрудника, который пытался сделать с ним селфи.
- «Аль-Наср» победил со счетом 4:2.
- Роналду сделал ассист.
- Команда португальца пробилась в групповой этап Лиги чемпионов АФК.
Источник: «Бомбардир»