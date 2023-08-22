В Челябинске избили судью из Камеруна

Инцидент с избиением арбитра случился во время любительского матча в Челябинске. Пострадал камерунский судья.

«Драка произошла во время матча ФК «Бажов» и «Катрен» Северо-Западной лиги 8×8. Судья показал одному из игроков «Бажова» две жeлтых карточки, что очень не понравилось брату спортсмена – 10-му номеру команды Телману Снджояну. К тому же его команда вела 3:1, а под конец получила три гола. Футболист не выдержал, начал напирать на судью и нанeс ему несколько ударов.

Камерунец Жорж Максим не стал уходить с поля, захотел постоять за себя и устроил второй раунд – правда, судья в конечном счeте оказался на газоне после эффектного броска футболиста. По итогу «Бажов» игру проиграл, а драку между судьей и футболистом проверяет полиция. Впрочем, заявлений на обидчика судья писать не стал», – сообщил источник.