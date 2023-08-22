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В Челябинске избили судью из Камеруна

22 августа 2023, 17:44
5

Инцидент с избиением арбитра случился во время любительского матча в Челябинске. Пострадал камерунский судья.

«Драка произошла во время матча ФК «Бажов» и «Катрен» Северо-Западной лиги 8×8. Судья показал одному из игроков «Бажова» две жeлтых карточки, что очень не понравилось брату спортсмена – 10-му номеру команды Телману Снджояну. К тому же его команда вела 3:1, а под конец получила три гола. Футболист не выдержал, начал напирать на судью и нанeс ему несколько ударов.

Камерунец Жорж Максим не стал уходить с поля, захотел постоять за себя и устроил второй раунд – правда, судья в конечном счeте оказался на газоне после эффектного броска футболиста. По итогу «Бажов» игру проиграл, а драку между судьей и футболистом проверяет полиция. Впрочем, заявлений на обидчика судья писать не стал», – сообщил источник.

  • В Челябинске есть профессиональный одноименный футбольный клуб, выступающий во Второй лиге.
  • Челябинцы в своей группе занимают 7-е место из 10 команд.
  • Команда неизменно играет во Второй лиге с 1998 года.

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Источник: «Бомбардир»
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень Челябинск
Комментарии (5)
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k611
1692718579
Как человека этот поступок футболиста не красит. Уже есть дурные примеры такого отношения к судьям.
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sochi-2013
1692724255
Такие дела надо и без заявления рассматривать.
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alefreddy
1692725532
пузан победил
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АлексМак
1692730434
вот уродец..
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serglider
1699467957
Как бы вопрос под чьим потранажем проводился матч? Судя по тексту, должен быть под эгидой РФС!? В этом случае судья должен был отразить в протоколе матча этот инцидент с дракой, после чего последовать разбирательство в судейской комиссии. Возникает так же вопрос, что такое "судья из Камеруна"? Это этнический камерунец с российским гражданством? Насколько он владеет русским языком на уровне устной речи и письменности? А так же знает футбольные правила и судейскую этику? Судя по видио его знания сомнительны))) Так как, он не должен был ввязываться в драку, а тем более идти на "второй раунд". Решение, если будет принято, отстранение обоих от официальных игр под эгидой РФС!
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