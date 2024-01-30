«Спартак» из Костромы подтвердил уход из клуба полузащитника Дениса Глушакова.
Стороны расторгли контракт по взаимному согласию.
«Клуб благодарит Дениса Глушакова за переданный опыт и дружеские отношения в коллективе, будем следить за карьерой футболиста с интересом», – говорится в официальном заявлении.
- Глушаков присоединился к «Спартаку» из Костромы в сентябре.
- Хавбек сделал 1 ассист в 6 матчах, но не помог команде избежать вылета из «золотой» группы Второй лиги.
- На прошлой неделе Денису исполнилось 37 лет. Сейчас он на зимнем сборе «Ростова».