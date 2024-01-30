«Спартак» из Костромы подтвердил уход из клуба полузащитника Дениса Глушакова.

Стороны расторгли контракт по взаимному согласию.

«Клуб благодарит Дениса Глушакова за переданный опыт и дружеские отношения в коллективе, будем следить за карьерой футболиста с интересом», – говорится в официальном заявлении.