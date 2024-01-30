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    Глушаков расторг контракт со «Спартаком» из Костромы

    «Спартак» из Костромы подтвердил уход из клуба полузащитника Дениса Глушакова.

    Стороны расторгли контракт по взаимному согласию.

    «Клуб благодарит Дениса Глушакова за переданный опыт и дружеские отношения в коллективе, будем следить за карьерой футболиста с интересом», – говорится в официальном заявлении.

    • Глушаков присоединился к «Спартаку» из Костромы в сентябре.
    • Хавбек сделал 1 ассист в 6 матчах, но не помог команде избежать вылета из «золотой» группы Второй лиги.
    • На прошлой неделе Денису исполнилось 37 лет. Сейчас он на зимнем сборе «Ростова».

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    Источник: телеграм-канал костромского «Спартака»

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    Комментарии (2)
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    alefreddy
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    новую карьеру запустил
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