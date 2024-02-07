Сычев объяснил, зачем согласился стать президентом «Иртыша»

Бывший футболист сборной России Дмитрий Сычев рассказал о своем назначении на пост президента омского «Иртыша».

– Поднимать футбол в Омске, особенно учитывая, что в городе есть хоккейный «Авангард», на который ходит огромное количество людей, – дело непростое. Зачем вы на это подписались?

– Я как человек, который родился в Омске, не мог не согласиться на это предложение губернатора. Знаю, какое положение дел в футболе в Омске, и не хотел отходить в сторону.

Мне Омск дал путевку в большой футбол. Хочу отдать всего себя и сделать все, что могу, для омского футбола – и для детско-юношеского, и для главной команды.

– Как сделать, чтобы к футболу в Омске появился интерес, вы понимаете?

– Планы есть, важно, что сама команда, что называется, бьет копытом. Нам досталось много проблем, мягко говоря. Объем работы большой – по всем направлениям. Придется оттолкнуться ото дна. У нас много талантливых ребят, у них есть перспективы. И у футбольного Омска тоже есть традиции: в недавнем прошлом на матчи «Иртыша» приходило по 10-11 тысяч зрителей.

При этом команда была преимущественно составлена из своих воспитанников. В плане медиа тоже станем поднимать клуб – это необходимо для подъема интереса к футболу. Использую свой опыт, который получил в лучших клубах. Руководство области поддерживает мою стратегию. Надеюсь, вместе добьемся успеха.