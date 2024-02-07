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    • Сычев объяснил, зачем согласился стать президентом «Иртыша»

    Сычев объяснил, зачем согласился стать президентом «Иртыша»

    Бывший футболист сборной России Дмитрий Сычев рассказал о своем назначении на пост президента омского «Иртыша».

    – Поднимать футбол в Омске, особенно учитывая, что в городе есть хоккейный «Авангард», на который ходит огромное количество людей, – дело непростое. Зачем вы на это подписались?

    – Я как человек, который родился в Омске, не мог не согласиться на это предложение губернатора. Знаю, какое положение дел в футболе в Омске, и не хотел отходить в сторону.

    Мне Омск дал путевку в большой футбол. Хочу отдать всего себя и сделать все, что могу, для омского футбола – и для детско-юношеского, и для главной команды.

    – Как сделать, чтобы к футболу в Омске появился интерес, вы понимаете?

    – Планы есть, важно, что сама команда, что называется, бьет копытом. Нам досталось много проблем, мягко говоря. Объем работы большой – по всем направлениям. Придется оттолкнуться ото дна. У нас много талантливых ребят, у них есть перспективы. И у футбольного Омска тоже есть традиции: в недавнем прошлом на матчи «Иртыша» приходило по 10-11 тысяч зрителей.

    При этом команда была преимущественно составлена из своих воспитанников. В плане медиа тоже станем поднимать клуб – это необходимо для подъема интереса к футболу. Использую свой опыт, который получил в лучших клубах. Руководство области поддерживает мою стратегию. Надеюсь, вместе добьемся успеха.

    • 40-летний Сычев является уроженцем Омска.
    • Он завершил игровую карьеру в конце 2019 года.
    • «Иртыш» занял 8 место в группе «золото» дивизиона А Второй лиги в первой части сезона, набрав 23 очка в 18 матчах и выбыл в группу «серебро».

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    Источник: «РБ Спорт»

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    07.02.2024 07:55
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