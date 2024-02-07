Президент омского «Иртыша» Сычев ответил на вопрос о «ГазМясе»

Бывший футболист сборной России Дмитрий Сычев, ставший президентом омского «Иртыша», вспомнил, как в 2007 году сыграл самого себя в одном из эпизодов юмористического телешоу.

– Омский «12 канал» показал отрывок из выпуска «Наша Russia», где вас зовут в омский «ГазМяс» на десять минут. С омским «Иртышом», насколько понимаю, вы подписали контракт на три года.

– В нашем деле без юмора никуда. Но это немного грустный юмор. У нас славные традиции, открытые люди с сибирским характером, волевые. Так что эти качества используем.