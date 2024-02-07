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    • Президент омского «Иртыша» Сычев ответил на вопрос о «ГазМясе»

    Президент омского «Иртыша» Сычев ответил на вопрос о «ГазМясе»

    Бывший футболист сборной России Дмитрий Сычев, ставший президентом омского «Иртыша», вспомнил, как в 2007 году сыграл самого себя в одном из эпизодов юмористического телешоу.

    – Омский «12 канал» показал отрывок из выпуска «Наша Russia», где вас зовут в омский «ГазМяс» на десять минут. С омским «Иртышом», насколько понимаю, вы подписали контракт на три года.

    – В нашем деле без юмора никуда. Но это немного грустный юмор. У нас славные традиции, открытые люди с сибирским характером, волевые. Так что эти качества используем.

    • 40-летний Сычев является уроженцем Омска.
    • Он завершил игровую карьеру в конце 2019 года.
    • «Иртыш» занял 8 место в группе «золото» дивизиона А Второй лиги в первой части сезона, набрав 23 очка в 18 матчах и выбыл в группу «серебро».

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    Источник: «РБ Спорт»

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    07.02.2024 08:50
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    Комментарии (1)
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    СпорЦмен
    1707290603
    Сычев, звезда одного матча. :)))
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