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    Дзагоев ответил, кто талантливее – он или Аршавин

    Бывший полузащитник сборной России Алан Дзагоев сравнил себя и экс-партнера по команде Андрея Аршавина.

    «Талантлив ли я? Я считаю, что нет. Однозначно уступаю Аршавину по таланту.

    К 22 годам я и в Лиге чемпионов поиграл, и в чемпионате России. Да, ты прогрессируешь, и без таланта тоже никуда, но если говорить, что я прям талант‑талант – с этим я точно не согласен. Вот Аршавин – это реально талант.

    Реализовал ли я себя полностью? Считаю, что нет. Думаю, реализовался только процентов на 60–70. Каждый мой переход – это был прогресс. Из Беслана во Владикавказ был прогресс, из Владикавказа в Тольятти тоже был прогресс, из Тольятти в Москву, в ЦСКА был прогресс. А вот что было бы, если бы уехал из ЦСКА в Европу – этого мы уже никогда не узнаем. Но есть уверенность, что это был бы тоже прогресс», – сказал Дзагоев в эфире «Матч ТВ».

    • Дзагоев без клуба после ухода из «Рубина».
    • Алан провел в Казани сезон.
    • Сообщалось, что у Дзагоева в период выступления за ЦСКА были варианты в Европе.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 17:29
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1252

      k611 39 минут назад

      Если бы не травмы, Дзагоев мог бы добиться большего в своей футбольной карьере.

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      Рейтинг: +21459

      Cleaner 1 час назад

      Аршавин был реально хорош.

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