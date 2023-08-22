Дзагоев ответил, кто талантливее – он или Аршавин

Бывший полузащитник сборной России Алан Дзагоев сравнил себя и экс-партнера по команде Андрея Аршавина.

«Талантлив ли я? Я считаю, что нет. Однозначно уступаю Аршавину по таланту.

К 22 годам я и в Лиге чемпионов поиграл, и в чемпионате России. Да, ты прогрессируешь, и без таланта тоже никуда, но если говорить, что я прям талант‑талант – с этим я точно не согласен. Вот Аршавин – это реально талант.

Реализовал ли я себя полностью? Считаю, что нет. Думаю, реализовался только процентов на 60–70. Каждый мой переход – это был прогресс. Из Беслана во Владикавказ был прогресс, из Владикавказа в Тольятти тоже был прогресс, из Тольятти в Москву, в ЦСКА был прогресс. А вот что было бы, если бы уехал из ЦСКА в Европу – этого мы уже никогда не узнаем. Но есть уверенность, что это был бы тоже прогресс», – сказал Дзагоев в эфире «Матч ТВ».