Депутат Милонов: «Футболист, который не платит налоги, – дырявый»

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов жестко высказался против приглашения легионеров в российские клубы.

«Малком не оплатил штрафы ПДД? Надо попросить саудитов, чтобы они нам его выдали. Чтобы заплатил не деньгами, а исправительными работами – будет работать полицейским, приезжать на работу на своей Ламборгини. Футболист, который не платит налоги, – дырявый.

Я против легионеров в нашем футболе! Чем их меньше, тем лучше. Каждый иностранец – это отнятая зарплата российского футболиста. Легионеры – быстрый способ получить что-то.

Мое мнение: легионеры – б/у материал, по рукам ходят, продаются кому-то другому. Покупаешь – продаются. Требовать верности от них нет смысла.

Наша страна отказалась от многих импортных вещей и от этих иностранцев тоже нужно отказаться. Надо смотреть на красивый футбол, где играют наши ребята.

Когда иностранцы играют за нашу сборную, это отражение ситуации наших клубов. Они платят лютую тучу бабок за б/у робота.

Наши ребята играют за деньги и совесть, а также не будут сбегать к саудовским принцам. Пусть легионеры играют за один клуб», – заявил Милонов.