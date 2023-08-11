Малкома объявили в розыск в России

Бывший футболист «Зенита» Малком не оплатил 60 штрафов за нарушения правил дорожного движения на 64 тысячи рублей.
Материалы по штрафам переданы сотрудникам Федеральной службы судебных приставов, после чего были открыты исполнительные производства.
Бразильского вингера с паспортом РФ собираются объявить в розыск. В ближайшее время его российские счета могут заблокировать до погашения задолженности.
- Малком ушел в саудовский «Аль-Хиляль» за 60 млн евро.
- Он провел в «Зените» 4 сезона и выиграл 9 трофеев.
- Статистика нападающего: 109 матчей, 42 гола, 24 ассиста.
Источник: «Мутко против»