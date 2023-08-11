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    Малкома объявили в розыск в России

    Бывший футболист «Зенита» Малком не оплатил 60 штрафов за нарушения правил дорожного движения на 64 тысячи рублей.

    Материалы по штрафам переданы сотрудникам Федеральной службы судебных приставов, после чего были открыты исполнительные производства.

    Бразильского вингера с паспортом РФ собираются объявить в розыск. В ближайшее время его российские счета могут заблокировать до погашения задолженности.

    • Малком ушел в саудовский «Аль-Хиляль» за 60 млн евро.
    • Он провел в «Зените» 4 сезона и выиграл 9 трофеев.
    • Статистика нападающего: 109 матчей, 42 гола, 24 ассиста.

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    Источник: «Мутко против»

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    11.08.2023 19:40
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    Комментарии40
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      Рейтинг: 0

      Яхта 16 3 часа назад

      Вот ведь как у нас - если промес зарезал брата, то он герой сырдыха, а если малком не оплатил штрафы, то он .............

      0
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      Рейтинг: +7209

      mamba9090909 13 часов назад

      Такую хрень нарочно не придумаешь, только с больной головой. У меня есть знакомые, у которых по 100 - 150 неоплаченных штрафов и ничего, никто их в розыск не объявляет. А тут объявили и главное, когда он выехал за границу.

      0
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      Рейтинг: +507

      Romeo 123 16 часов назад

      А почему раньше не задержали, когда он был здесь?

      0
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      Рейтинг: -29

      FatalMix 22 часа назад

      просто малком не зарегестрировался на госуслугах, не завел карту мир и поэтому
      не знает о штрафах

      1
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      Рейтинг: +137

      Купа Купыч 23 часа назад

      Нахрена им российский паспорт выдают,чтобы потом в джунглях искать.

      2
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      Рейтинг: +13046

      Вомбат 11 августа, 21:58

      Судя по этим комментариям, равно как многим другим, народ у нас такой, что называться народной командой для Спартака, как бы это помягче сказать, не очень почетно.

      0
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      Рейтинг: +400

      Napaleon Banapart 11 августа, 21:18

      Как говорил Олег Табаков в фильме Шырли мырли - Я этого хрена в Химках видАл.. Он там искуственными членами торгует...

      3
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      Рейтинг: +4891

      Spirit_78 > Napaleon Banapart 11 августа, 21:50

      Прежде чем цитировать, изучи вопрос, чтобы не выглядеть глупо. Конец фразы звучит так: "Деревянными членами торгует", т.е. матрёшками-членами коммунистической партии. Игра слов, так сказать.

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      Рейтинг: +400

      Napaleon Banapart > Spirit_78 23 часа назад

      Благодарю за совет. Если ты заметил я заменил не только это слово. Первое потому что "оригинал" Малком думаю не заслужил а то что отметил ты я посчитал веселее. Но признаю. Деревянными звучит актуальнее. (намек на гражданство РФ) ))

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      Рейтинг: +15790

      Алексей З 11 августа, 21:13

      Страна дураков.

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      Рейтинг: +6647

      Давид59 11 августа, 21:01

      Наверняка всё намного проще. Его банк был не в состоянии сделать транзакцию на российский счёт

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      Рейтинг: +19392

      ilichkadr 11 августа, 20:59

      Ну, что можно сказать по этому поводу? Судебных приставов точно не отправят в командировку в Саудовскую Аравию для вручения судебного приказа о взыскании штрафов с Малкома.
      Остаётся надеяться на то, что Малком пожелает приехать в Питер, а ему не дадут выехать. Других вариантов взыскать штрафы на сегодняшний день нет..............

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      Рейтинг: +373

      odessakmv > ilichkadr 11 августа, 21:21

      приставов нет, а министр, или как там у них называется, с какой-нибудь "генеральшей Волк" съездит на месячишко оттянуться.

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