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Малкома объявили в розыск в России

11 августа 2023, 19:40
23

Бывший футболист «Зенита» Малком не оплатил 60 штрафов за нарушения правил дорожного движения на 64 тысячи рублей.

Материалы по штрафам переданы сотрудникам Федеральной службы судебных приставов, после чего были открыты исполнительные производства.

Бразильского вингера с паспортом РФ собираются объявить в розыск. В ближайшее время его российские счета могут заблокировать до погашения задолженности.

  • Малком ушел в саудовский «Аль-Хиляль» за 60 млн евро.
  • Он провел в «Зените» 4 сезона и выиграл 9 трофеев.
  • Статистика нападающего: 109 матчей, 42 гола, 24 ассиста.

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Источник: «Мутко против»
Россия. Премьер-лига Саудовская Аравия. Премьер-лига Зенит Аль-Хиляль Малком
Комментарии (23)
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Вомбат
1691773433
В гробу он видал ГИБДД. Ему до его российских счетов, как до прошлогоднего снега. да и есть ли они у него вообще? Но плебеям эта новость хоть небольшая, да радость.
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Давид59
1691774830
64 тысячи рублей? Он зарабатывает эту сумму каждые 10 минут. Тоже мне сенсация. Он, наверное и не знал ничего.
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alefreddy
1691775465
цирк шапито как только бизнесмен или игрок за границу его сразу в розыск.А что мюллер или клуб за него заплатить не может
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neveldomha
1691775486
Не смешите. Продолжение шутки по поводу обиженного Барриоса.
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ilichkadr
1691776751
Ну, что можно сказать по этому поводу? Судебных приставов точно не отправят в командировку в Саудовскую Аравию для вручения судебного приказа о взыскании штрафов с Малкома. Остаётся надеяться на то, что Малком пожелает приехать в Питер, а ему не дадут выехать. Других вариантов взыскать штрафы на сегодняшний день нет..............
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Napaleon Banapart
1691777904
Как говорил Олег Табаков в фильме Шырли мырли - Я этого хрена в Химках видАл.. Он там искуственными членами торгует...
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Купа Купыч
1691783982
Нахрена им российский паспорт выдают,чтобы потом в джунглях искать.
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FatalMix
1691787802
просто малком не зарегестрировался на госуслугах, не завел карту мир и поэтому не знает о штрафах
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Romeo 123
1691808318
А почему раньше не задержали, когда он был здесь?
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mamba9090909
1691820489
Такую хрень нарочно не придумаешь, только с больной головой. У меня есть знакомые, у которых по 100 - 150 неоплаченных штрафов и ничего, никто их в розыск не объявляет. А тут объявили и главное, когда он выехал за границу.
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