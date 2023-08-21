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    Защитник «Зенита»: «Ожидали от «Спартака» большего»

    Центральный защитник «Зенита» Нуралы Алип высказался после победы над «Спартаком» в 5-м туре РПЛ.

    «Большего ожидали от «Спартака». У них в чемпионате самая сильная атака – трио. Думали, они сейчас через фланги будут выходить из‑под прессинга, а «Спартак» предпочел длинный пас и забросы.

    Готовились, что Бонгонда выйдет в старте. Но Медина тоже хороший игрок, знаем его по ЦСКА», – заявил Алип.

    • «Зенит» выиграл со счетом 3:1.
    • Спартаковцы забили единственный гол с пенальти.
    • До этого матча они отличились 11 голами в 4 турах РПЛ.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 09:47
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +34226

      oyabun 49 минут назад

      Спасибо Абаскалю. Его странный состав сломал всю игру изначально. Пора ему в солнечную Испанию обратно возвращаться.

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