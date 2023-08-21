Защитник «Зенита»: «Ожидали от «Спартака» большего»

Спасибо Абаскалю. Его странный состав сломал всю игру изначально. Пора ему в солнечную Испанию обратно возвращаться.
Центральный защитник «Зенита» Нуралы Алип высказался после победы над «Спартаком» в 5-м туре РПЛ.
«Большего ожидали от «Спартака». У них в чемпионате самая сильная атака – трио. Думали, они сейчас через фланги будут выходить из‑под прессинга, а «Спартак» предпочел длинный пас и забросы.
Готовились, что Бонгонда выйдет в старте. Но Медина тоже хороший игрок, знаем его по ЦСКА», – заявил Алип.
- «Зенит» выиграл со счетом 3:1.
- Спартаковцы забили единственный гол с пенальти.
- До этого матча они отличились 11 голами в 4 турах РПЛ.