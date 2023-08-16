«Эта чертова Корея»: Акинфеев вспомнил свою легендарную ошибку на ЧМ-2014

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев вспомнил, как допустил результативную ошибку в матче ЧМ-2014 Россия – Южная Корея (1:1).

– Помнишь, что ты сказал Федору Смолову, который заявил, что хотел бы вернуться в ту секунду, когда он бил пенальти? Он хотел бы его исполнить иначе.

– Помню, что каждый ошибается. И не один Федя играл на поле. Совершенно нормальная история. Я сказал в тот вечер, что это был не лучший его пенальти. Наверное, самый худший удар, который он мог сделать. Но так было!

– Ты сказал, что проигрывает и выигрывает команда?

– Да. Ты не можешь контролировать какие‑то вещи. Про эту Корею чертову могу сказать. Миллиард раз такие мячи ловил, а здесь он проскользнул, улетел. И что теперь?

Я понимаю, что тебя гнобят, на тебя плюют и тебя топчут. Но ты все равно должен быть сильным, встать и идти дальше, потому что это твое любимое дело, работа. И ты должен не смотреть ни на кого.