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    • «Эта чертова Корея»: Акинфеев вспомнил свою легендарную ошибку на ЧМ-2014

    «Эта чертова Корея»: Акинфеев вспомнил свою легендарную ошибку на ЧМ-2014

    Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев вспомнил, как допустил результативную ошибку в матче ЧМ-2014 Россия – Южная Корея (1:1).

    – Помнишь, что ты сказал Федору Смолову, который заявил, что хотел бы вернуться в ту секунду, когда он бил пенальти? Он хотел бы его исполнить иначе.

    – Помню, что каждый ошибается. И не один Федя играл на поле. Совершенно нормальная история. Я сказал в тот вечер, что это был не лучший его пенальти. Наверное, самый худший удар, который он мог сделать. Но так было!

    – Ты сказал, что проигрывает и выигрывает команда?

    – Да. Ты не можешь контролировать какие‑то вещи. Про эту Корею чертову могу сказать. Миллиард раз такие мячи ловил, а здесь он проскользнул, улетел. И что теперь?

    Я понимаю, что тебя гнобят, на тебя плюют и тебя топчут. Но ты все равно должен быть сильным, встать и идти дальше, потому что это твое любимое дело, работа. И ты должен не смотреть ни на кого.

    • Акинфеев дебютировал в РПЛ 20 лет назад.
    • Всю карьеру Акинфеев проводит в ЦСКА.
    • Вратарь завершил карьеру в сборной после ЧМ-2018.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    16.08.2023 18:52
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3643

      Axe111 3 часа назад

      ЛЕГЕНДАРНАЯ ОШИБКА

      0
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      Рейтинг: +321

      bomilazdeshnii 4 часа назад

      Акинфеев! Вспомни про Филимонова. Тебе очень повезло.

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      ...
      Рейтинг: +880

      bratskij > bomilazdeshnii 4 часа назад

      Точно. Фамилия Филимонов стала нарицательной. Даже КВНщики прошлись по нему по черному, не говоря про простой народ.

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