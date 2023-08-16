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    • Канчельскис назвал провальным переход Марио Фернандеса в «Зенит»

    Канчельскис назвал провальным переход Марио Фернандеса в «Зенит»

    Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о переходе Марио Фернандеса в «Зенит».

    Петербуржцы подписали бразильца этим летом. Он уже провел три матча в РПЛ.

    «Марио выглядит неубедительно, он растренирован. Пока не особо понятно, за счет чего Фернандес сможет помочь «Зениту». Его игровая форма оставляет желать лучшего. Морально, думаю, ему тоже тяжело приходится из-за всей этой шумихи и негатива со стороны болельщиков ЦСКА.

    Пока переход Марио Фернандеса в «Зенит» – провальный трансфер. Посмотрим, как будет на дистанции», – сказал Канчельскис.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 12:01
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +68736

      portero 2 часа назад

      Кому-то эта игрушка нужна. Выход в старте тоже наверное условие Семаку????

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      Рейтинг: +15878

      Алексей З 2 часа назад

      Судя по тому , что выходит в основе , значит нужен, тем балее бразилец , а это в Питере походу главное.

      0
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