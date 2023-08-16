Канчельскис назвал провальным переход Марио Фернандеса в «Зенит»

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о переходе Марио Фернандеса в «Зенит».

Петербуржцы подписали бразильца этим летом. Он уже провел три матча в РПЛ.

«Марио выглядит неубедительно, он растренирован. Пока не особо понятно, за счет чего Фернандес сможет помочь «Зениту». Его игровая форма оставляет желать лучшего. Морально, думаю, ему тоже тяжело приходится из-за всей этой шумихи и негатива со стороны болельщиков ЦСКА.

Пока переход Марио Фернандеса в «Зенит» – провальный трансфер. Посмотрим, как будет на дистанции», – сказал Канчельскис.