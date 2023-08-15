Экс-игрок «Спартака» забил третий по быстроте гол в истории Лиги чемпионов

пох...что он забил..
главное,что он когда то какими то краями касался великого спартака..ржака..
Бывший нападающий «Спартака» Джордан Ларссон помог «Копенгагену» обыграть «Спарту» и выйти в 4-й раунд квалификации Лиги чемпионов.
Шведский форвард отличился уже на 14-й секунде. Это третий по быстроте гол в истории Лиги чемпионов.
- В овертайме «Копенгаген» дважды отыгрался благодаря дублю экс-игрока «Краснодара» Виктора Классена.
- Судьба двухматчевого противостояния решилась в серии пенальти.
- Точнее оказались игроки датского клуба.