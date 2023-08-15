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    • Экс-игрок «Спартака» забил третий по быстроте гол в истории Лиги чемпионов

    Экс-игрок «Спартака» забил третий по быстроте гол в истории Лиги чемпионов

    Бывший нападающий «Спартака» Джордан Ларссон помог «Копенгагену» обыграть «Спарту» и выйти в 4-й раунд квалификации Лиги чемпионов.

    Шведский форвард отличился уже на 14-й секунде. Это третий по быстроте гол в истории Лиги чемпионов.

    • В овертайме «Копенгаген» дважды отыгрался благодаря дублю экс-игрока «Краснодара» Виктора Классена.
    • Судьба двухматчевого противостояния решилась в серии пенальти.
    • Точнее оказались игроки датского клуба.

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    Источник: «Бомбардир»

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    15.08.2023 23:45
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +326

      Burtaze 2 часа назад

      пох...что он забил..
      главное,что он когда то какими то краями касался великого спартака..ржака..

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