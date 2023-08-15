Экс-игрок «Спартака» забил третий по быстроте гол в истории Лиги чемпионов

Бывший нападающий «Спартака» Джордан Ларссон помог «Копенгагену» обыграть «Спарту» и выйти в 4-й раунд квалификации Лиги чемпионов.

Шведский форвард отличился уже на 14-й секунде. Это третий по быстроте гол в истории Лиги чемпионов.

В овертайме «Копенгаген» дважды отыгрался благодаря дублю экс-игрока «Краснодара» Виктора Классена.

Судьба двухматчевого противостояния решилась в серии пенальти.

Точнее оказались игроки датского клуба.

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