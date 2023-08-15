Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Экс-игрок «Спартака» забил третий по быстроте гол в истории Лиги чемпионов

Экс-игрок «Спартака» забил третий по быстроте гол в истории Лиги чемпионов

15 августа 2023, 23:45
1

Бывший нападающий «Спартака» Джордан Ларссон помог «Копенгагену» обыграть «Спарту» и выйти в 4-й раунд квалификации Лиги чемпионов.

Шведский форвард отличился уже на 14-й секунде. Это третий по быстроте гол в истории Лиги чемпионов.

  • В овертайме «Копенгаген» дважды отыгрался благодаря дублю экс-игрока «Краснодара» Виктора Классена.
  • Судьба двухматчевого противостояния решилась в серии пенальти.
  • Точнее оказались игроки датского клуба.

Застрахуйте себя от проигрыша: используйте бонус до 17000₽ и ставьте на матчи любимого клуба без риска!

Еще по теме:
Экс-спартаковец Ларссон подписал контракт с новым клубом 3
«Барселона» выложила фото с экс-игроками «Краснодара» и «Спартака» 1
7 экс-спартаковцев взяли титулы в 2025 году 18
Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Копенгаген Спарта Ларссон Джордан
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Burtaze
1692157117
пох...что он забил.. главное,что он когда то какими то краями касался великого спартака..ржака..
Ответить
Главные новости
Лига чемпионов. «Реал» удержал победу над «Интером» – 2:1!
23:55
Врач раскрыл, сколько еще пропустит спартаковец Барко
23:47
Месси согласовал покупку испанского футбольного клуба
23:27
Мбаппе вошел в топ-5 лучших бомбардиров в истории Лиги чемпионов
22:32
France Football отказался от фамилии Яшина в названии приза лучшему вратарю года
22:02
8
Лига чемпионов. АЕК Николича стартовал с победы, «Астон Вилла» обыграла «Брюгге»
21:40
Раскрыта зарплата Титкова в «Локомотиве»
21:18
2
Семин назвал своего фаворита на «Золотой мяч»
20:55
Игдисамов одной фразой убедил Олейникова отказать «Рубину» ради ЦСКА
20:48
8
Бубнов предостерег тренера «Краснодара» Мусаева: «Второй раз Галицкий это не простит»
20:25
5
Все новости
Все новости
Куртуа – восьмой вратарь со 100+ матчами в ЛЧ
23:40
Прогноз Смолова на общий этап Лиги чемпионов
23:16
Рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов от Goal
16:37
2
Где смотреть матч «Спортинг» – «Галатасарай»: во сколько прямая трансляция: 9 сентября 2026
10:44
Где смотреть матч «ПСЖ» – «Слован»: во сколько прямая трансляция: 9 сентября 2026
10:42
Где смотреть матч «Ливерпуль» – «Атлетико»: во сколько прямая трансляция: 9 сентября 2026
10:41
Где смотреть матч «Наполи» – «Арсенал»: во сколько прямая трансляция: 9 сентября 2026
10:39
Где смотреть матч «Штутгарт» – «Викинг»: во сколько прямая трансляция: 9 сентября 2026
10:37
Где смотреть матч «Барселона» – «Фейеноорд»: во сколько прямая трансляция: 9 сентября 2026
10:35
Где смотреть матч «Лилль» – «Бетис»: во сколько прямая трансляция: 8 сентября 2026
Вчера, 10:17
Где смотреть матч «Боруссия Д» – «Вильярреал»: во сколько прямая трансляция: 8 сентября 2026
Вчера, 10:15
Где смотреть матч «Порту» – «Манчестер Сити»: во сколько прямая трансляция: 8 сентября 2026
Вчера, 10:11
Где смотреть матч «АЕК» – «ЛАСК»: во сколько прямая трансляция: 8 сентября 2026
Вчера, 10:10
Где смотреть матч «Брюгге» – «Астон Вилла»: во сколько прямая трансляция: 8 сентября 2026
Вчера, 10:08
Где смотреть матч «Реал» – «Интер»: во сколько прямая трансляция: 8 сентября 2026
Вчера, 10:06
7 российских игроков заявлены на общий этап еврокубков
Вчера, 08:28
2
Агент раскрыл, что Батракову пообещали в «Галатасарае»
5 сентября
1
ФотоСуперкомпьютер спрогнозировал следующего победителя Лиги чемпионов
4 сентября
4
Лига чемпионов 2026/27: участники, расписание, формат, фавориты, призовые и где смотреть
3 сентября
1
В «Сабахе» прокомментировали результаты жеребьeвки общего этапа ЛЧ
29 августа
1
Президент «Галатасарая» оценил готовность Батракова к матчам с «Барселоной» и «ПСЖ»
28 августа
4
Вратарь команды РПЛ заявил, что его клуб опередил бы «Реал» в Лиге чемпионов
28 августа
7
Реакция Губерниева на противостояние Сафонова и Батракова в Лиге чемпионов
27 августа
1
ВидеоРПЛ – Батракову: «Будет ли реванш с «Барселоной»?»
27 августа
Батраков двумя словами описал итоги жеребьевки Лиги чемпионов
27 августа
5
Итоги жеребьевки общего этапа Лиги чемпионов-2026/27
27 августа
6
«ПСЖ» Сафонова сыграет в ЛЧ с «Галатасараем» Батракова
27 августа
«Я дерьмовый тренер»: Фонсека из «Лиона» – после вылета из ЛЧ
27 августа
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+