Экс-игрок «Спартака» забил третий по быстроте гол в истории Лиги чемпионов

Бывший нападающий «Спартака» Джордан Ларссон помог «Копенгагену» обыграть «Спарту» и выйти в 4-й раунд квалификации Лиги чемпионов.

Шведский форвард отличился уже на 14-й секунде. Это третий по быстроте гол в истории Лиги чемпионов.