Смолов ответил, на сколько процентов реализовал свой талант

Нападающий «Динамо» Федор Смолов отреагировал на слова Миодрага Божовича о том, что футболист реализовал свой талант лишь на 40 процентов.

– Божович часто называет тебя одним из самых талантливых игроков, с которыми работал в России. Недавно он поставил тебя на второе место, но сказал, ты реализовал свой талант где-то на 40 процентов. Насколько ты с ним согласен?

– Это его мнение – со стороны виднее. Мне приятно, что он так оценил меня, но неприятно и для самого себя, что я не реализовался в полной степени. Так бывает. Я ни о чем не сожалею. Думаю, только не 40, а на 50, может 45 процентов.