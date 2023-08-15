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    • Смолов ответил, на сколько процентов реализовал свой талант

    Смолов ответил, на сколько процентов реализовал свой талант

    Нападающий «Динамо» Федор Смолов отреагировал на слова Миодрага Божовича о том, что футболист реализовал свой талант лишь на 40 процентов.

    – Божович часто называет тебя одним из самых талантливых игроков, с которыми работал в России. Недавно он поставил тебя на второе место, но сказал, ты реализовал свой талант где-то на 40 процентов. Насколько ты с ним согласен?

    – Это его мнение – со стороны виднее. Мне приятно, что он так оценил меня, но неприятно и для самого себя, что я не реализовался в полной степени. Так бывает. Я ни о чем не сожалею. Думаю, только не 40, а на 50, может 45 процентов.

    • В этом сезоне РПЛ Федор забил 2 гола и сделал 1 ассист в 4 матчах.
    • 33-летний Смолов весной сообщил об окончании карьеры в сборной России.
    • Из трофеев у Федора 2 Кубка России.

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    Источник: Sport24

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