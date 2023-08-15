Смолов ответил, на сколько процентов реализовал свой талант

Нападающий «Динамо» Федор Смолов отреагировал на слова Миодрага Божовича о том, что футболист реализовал свой талант лишь на 40 процентов.
– Божович часто называет тебя одним из самых талантливых игроков, с которыми работал в России. Недавно он поставил тебя на второе место, но сказал, ты реализовал свой талант где-то на 40 процентов. Насколько ты с ним согласен?
– Это его мнение – со стороны виднее. Мне приятно, что он так оценил меня, но неприятно и для самого себя, что я не реализовался в полной степени. Так бывает. Я ни о чем не сожалею. Думаю, только не 40, а на 50, может 45 процентов.
- В этом сезоне РПЛ Федор забил 2 гола и сделал 1 ассист в 4 матчах.
- 33-летний Смолов весной сообщил об окончании карьеры в сборной России.
- Из трофеев у Федора 2 Кубка России.
Источник: Sport24