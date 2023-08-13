Федотов объяснил перепалку с Мойзесом в матче с «Сочи»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал перепалку с защитником Мойзесом после победного гола в ворота «Сочи» (3:1) в матче четвертого тура РПЛ.
«Перепалка с Мойзесом? Мы радовались. Очень хорошие эмоции настоящих мужчин», – сказал Федотов.
- Тренер ранее был в «Сочи».
- ЦСКА летом выкупил Мойзеса у «Интернасьонала».
- Москвичи опередили в таблице «Спартак».
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Источник: «Чемпионат»