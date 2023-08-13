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    Федотов объяснил перепалку с Мойзесом в матче с «Сочи»

    Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал перепалку с защитником Мойзесом после победного гола в ворота «Сочи» (3:1) в матче четвертого тура РПЛ.

    «Перепалка с Мойзесом? Мы радовались. Очень хорошие эмоции настоящих мужчин», – сказал Федотов.

    • Тренер ранее был в «Сочи».
    • ЦСКА летом выкупил Мойзеса у «Интернасьонала».
    • Москвичи опередили в таблице «Спартак».

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    Источник: «Чемпионат»

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    13.08.2023 22:56
    Комментарии1
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      Рейтинг: +24984

      DOCTOR PENALTY 17 часов назад

      Просто радовался, обещал на радостях Мойзесу пасть порвать. )

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