Федотов объяснил перепалку с Мойзесом в матче с «Сочи»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал перепалку с защитником Мойзесом после победного гола в ворота «Сочи» (3:1) в матче четвертого тура РПЛ.

«Перепалка с Мойзесом? Мы радовались. Очень хорошие эмоции настоящих мужчин», – сказал Федотов.

Тренер ранее был в «Сочи».

ЦСКА летом выкупил Мойзеса у «Интернасьонала».

Москвичи опередили в таблице «Спартак».

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