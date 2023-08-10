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    • Игнашевич прокомментировал победу «Балтики» над «Ахматом» в Фонбет Кубке России

    Игнашевич прокомментировал победу «Балтики» над «Ахматом» в Фонбет Кубке России

    Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич подвел итоги выигранного матча против «Ахмата».

    • Команды встречались во 2-м туре группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России.
    • Калининградцы победили на выезде со счетом 2:0.
    • «Балтика» набрала 6 очков и догнала лидирующий в квартете «Зенит», у «Ахмата» и «Крыльев Советов» пока 0 баллов.

    «Поздравляю ребят и болельщиков команды с победой. Мы показали хорошую командную работу. Знаем, что «Ахмат» действует первым номером практически со всеми командами РПЛ.

    Мы понимали, что по такой погоде неправильно прессинговать и играть высоко. Надежно сыграли в обороне в обоих таймов, практически не позволив сопернику создать моменты.

    У нас задача выиграть в каждом матче», – сказал Игнашевич.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    10.08.2023 22:41
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +923

      sined1951 11 августа, 09:52

      Качественный "автобус" ставили!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11

      2mech > sined1951 11 августа, 13:45

      Я там не видел автобуса, все по делу.

      1
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      Рейтинг: +68681

      portero 11 августа, 08:24

      Игнашевич умеет играть в обороне....

      1
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