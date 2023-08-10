Игнашевич прокомментировал победу «Балтики» над «Ахматом» в Фонбет Кубке России

Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич подвел итоги выигранного матча против «Ахмата».

Команды встречались во 2-м туре группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

Калининградцы победили на выезде со счетом 2:0.

«Балтика» набрала 6 очков и догнала лидирующий в квартете «Зенит», у «Ахмата» и «Крыльев Советов» пока 0 баллов.

«Поздравляю ребят и болельщиков команды с победой. Мы показали хорошую командную работу. Знаем, что «Ахмат» действует первым номером практически со всеми командами РПЛ.

Мы понимали, что по такой погоде неправильно прессинговать и играть высоко. Надежно сыграли в обороне в обоих таймов, практически не позволив сопернику создать моменты.

У нас задача выиграть в каждом матче», – сказал Игнашевич.