Игнашевич прокомментировал победу «Балтики» над «Ахматом» в Фонбет Кубке России

Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич подвел итоги выигранного матча против «Ахмата».
- Команды встречались во 2-м туре группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России.
- Калининградцы победили на выезде со счетом 2:0.
- «Балтика» набрала 6 очков и догнала лидирующий в квартете «Зенит», у «Ахмата» и «Крыльев Советов» пока 0 баллов.
«Поздравляю ребят и болельщиков команды с победой. Мы показали хорошую командную работу. Знаем, что «Ахмат» действует первым номером практически со всеми командами РПЛ.
Мы понимали, что по такой погоде неправильно прессинговать и играть высоко. Надежно сыграли в обороне в обоих таймов, практически не позволив сопернику создать моменты.
У нас задача выиграть в каждом матче», – сказал Игнашевич.
Источник: «Матч ТВ»