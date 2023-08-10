Фонбет Кубок России. «Балтика» на выезде победила «Ахмат» (2:0) и догнала лидирующий «Зенит»

«Балтика» обыграла «Ахмат» со счетом 2:0 в гостевом матче 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

Победу калининградской команде принесли автогол Андрея Семенова и забитый мяч Дмитрия Баркова.

«Балтика» набрала 6 очков в 2 турах Кубка и догнала лидирующий в группе «Зенит». У «Ахмата» и «Крыльев Советов» пока 0 баллов.

Россия. Кубок. Группа C. 2-й тур

Ахмат (Грозный) – Балтика (Калиниград) – 0:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Семенов (в свои ворота), 44; 0:2 – Барков, 62.

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