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    • Адамов: «Неприятно, что «Зенит» предпочел мне 32-летнего Фернандеса»

    Адамов: «Неприятно, что «Зенит» предпочел мне 32-летнего Фернандеса»

    Защитник «Оренбурга» Арсен Адамов признался, что ему было неприятно, когда «Зенит» предпочел ему бразильца Марио Фернандеса,

    – Ты тоже оказался вплетен в историю с возвращением Марио Фернандеса в Россию. Не обидно ли, что «Зенит» предпочeл тебе – молодому, перспективному игроку – 32‑летнего бразильца?

    – Не могу сказать, что обидно, но неприятно. Но это футбол. Я уважаю решение клуба. Но вместе с этим считаю, что я принял правильное решение перейти в «Оренбург».

    Что касается Фернандеса, не могу чего‑то о нем сказать, он сейчас набирает форму. Пусть все решает главный тренер. Но скажу за себя – я никому, никогда не уступал. Посмотрим, что будет дальше.

    • Игрок пришел в «Зенит» после 10 сезонов в ЦСКА.
    • Марио уже дебютировал за «Зенит», но без результативных действий.
    • «Зенит» – чемпион России последних 5 сезонов.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    10.08.2023 17:58
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +17808

      Garrincha58 11 августа, 09:05

      амбиций через край, а мастерства с "гулькин" .....хрен

      0
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    • ...
      Рейтинг: +102283

      zigbert 10 августа, 21:08

      А много ли у этого Адамова в Зените было игрового времени? Изначально было видно что игроком основного состава он никогда не будет.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +9891

      САДЫЧОК 10 августа, 20:34

      С таким же успехом , этот Адамов мог сказать и про Месси и др.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3673

      FRZZ 10 августа, 20:25

      Опять заголовок не соответствует содержанию.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +19389

      ilichkadr > FRZZ 11 августа, 09:20

      Это не соответствие было всегда, поскольку текс пишет один, а заголовки придумывает другой. Текс(часть текста) копируется у одного издания и тупо вставляется на страницу (не читая) другого. Отсюда потеря искажения смысла, орфографические ошибки и т.д.

      1
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      Рейтинг: +4532

      ziborock 10 августа, 19:32

      А нех вообще было туда переться!

      0
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      Рейтинг: +920

      FCSpartakM 10 августа, 18:56

      Больше всего непонятно, как это чудика купили за 5 лямов

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      Рейтинг: +298

      erybov1965 > FCSpartakM 10 августа, 22:08

      Просто за меньшую сумму его бы купил, соперник Зенита.

      0
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      Рейтинг: +68681

      portero 10 августа, 18:51

      Семачок выполняет установку чью то, чем больше сделок тем больше бонусы у банды манагеров....
      Ну не даёт этот треннрок шансов молодым нашим игрокам, зато девочка касьера у него вмегда в составе????чья это подружка???

      2
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      Рейтинг: +642

      НикКин 10 августа, 18:10

      Радоваться нужно что в этом говеном клубе на скамейки сидеть не будешь

      1
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