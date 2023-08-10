Адамов: «Неприятно, что «Зенит» предпочел мне 32-летнего Фернандеса»

Защитник «Оренбурга» Арсен Адамов признался, что ему было неприятно, когда «Зенит» предпочел ему бразильца Марио Фернандеса,

– Ты тоже оказался вплетен в историю с возвращением Марио Фернандеса в Россию. Не обидно ли, что «Зенит» предпочeл тебе – молодому, перспективному игроку – 32‑летнего бразильца?

– Не могу сказать, что обидно, но неприятно. Но это футбол. Я уважаю решение клуба. Но вместе с этим считаю, что я принял правильное решение перейти в «Оренбург».

Что касается Фернандеса, не могу чего‑то о нем сказать, он сейчас набирает форму. Пусть все решает главный тренер. Но скажу за себя – я никому, никогда не уступал. Посмотрим, что будет дальше.