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  • Адамов: «Неприятно, что «Зенит» предпочел мне 32-летнего Фернандеса»

Адамов: «Неприятно, что «Зенит» предпочел мне 32-летнего Фернандеса»

10 августа 2023, 17:58
9

Защитник «Оренбурга» Арсен Адамов признался, что ему было неприятно, когда «Зенит» предпочел ему бразильца Марио Фернандеса,

– Ты тоже оказался вплетен в историю с возвращением Марио Фернандеса в Россию. Не обидно ли, что «Зенит» предпочeл тебе – молодому, перспективному игроку – 32‑летнего бразильца?

– Не могу сказать, что обидно, но неприятно. Но это футбол. Я уважаю решение клуба. Но вместе с этим считаю, что я принял правильное решение перейти в «Оренбург».

Что касается Фернандеса, не могу чего‑то о нем сказать, он сейчас набирает форму. Пусть все решает главный тренер. Но скажу за себя – я никому, никогда не уступал. Посмотрим, что будет дальше.

  • Игрок пришел в «Зенит» после 10 сезонов в ЦСКА.
  • Марио уже дебютировал за «Зенит», но без результативных действий.
  • «Зенит» – чемпион России последних 5 сезонов.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Фернандес Марио
Комментарии (9)
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НикКин
1691680237
Радоваться нужно что в этом говеном клубе на скамейки сидеть не будешь
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portero
1691682692
Семачок выполняет установку чью то, чем больше сделок тем больше бонусы у банды манагеров.... Ну не даёт этот треннрок шансов молодым нашим игрокам, зато девочка касьера у него вмегда в составе????чья это подружка???
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FCSpartakM
1691683005
Больше всего непонятно, как это чудика купили за 5 лямов
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ziborock
1691685139
А нех вообще было туда переться!
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САДЫЧОК
1691688845
С таким же успехом , этот Адамов мог сказать и про Месси и др.
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zigbert
1691690916
А много ли у этого Адамова в Зените было игрового времени? Изначально было видно что игроком основного состава он никогда не будет.
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Garrincha58
1691733952
амбиций через край, а мастерства с "гулькин" .....хрен
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