«Бавария» хочет арендовать самого дорогого голкипера в истории футбола

«Бавария» продолжает искать нового вратаря на замену Янну Зоммеру, ушедшему в «Интер».
Трансферной целью мюнхенского клуба стал Кепа Аррисабалага из «Челси».
«Бавария» заинтересована в аренде испанца с опцией последующего выкупа.
- В прошлом сезоне Кепа пропустил 45 голов в 39 матчах.
- Его контракт с «Челси» действует до 2025 года.
- Аррисабалага – самый дорогой голкипер в истории футбола (в 2018 году за него заплатили 80 млн евро).
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Источник: твиттер журналиста Флориана Плеттенберга