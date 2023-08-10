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    • «Бавария» хочет арендовать самого дорогого голкипера в истории футбола

    «Бавария» хочет арендовать самого дорогого голкипера в истории футбола

    «Бавария» продолжает искать нового вратаря на замену Янну Зоммеру, ушедшему в «Интер».

    Трансферной целью мюнхенского клуба стал Кепа Аррисабалага из «Челси».

    «Бавария» заинтересована в аренде испанца с опцией последующего выкупа.

    • В прошлом сезоне Кепа пропустил 45 голов в 39 матчах.
    • Его контракт с «Челси» действует до 2025 года.
    • Аррисабалага – самый дорогой голкипер в истории футбола (в 2018 году за него заплатили 80 млн евро).

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    Источник: твиттер журналиста Флориана Плеттенберга

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    10.08.2023 10:58
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