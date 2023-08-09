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    «Пари НН» поставил ультиматум перед Юраном

    Будущее главного тренера «Пари НН» Сергея Юрана в нижегородском клубе решится в ближайшее время.

    «Впереди важные матчи РПЛ со сложными соперниками: «Ахмат», «Факел» и «Ростов». Эти три игры станут решающими для Юрана, и команду уже об этом уведомили.

    Если постигнет неудача, то тренера могут отставить», – написал в телеграме инсайдер Иван Карпов.

    • У «Пари НН» 0 побед в сезоне РПЛ.
    • Клуб идет на 2-м месте в группе Кубка.

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    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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    09.08.2023 15:25
    Комментарии8
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      Рейтинг: +2599

      Челнинец 17 часов назад

      Так возьмите нормальных игроков, команда интересная но не хватает опыта и качественных игроков.

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      Рейтинг: +1712

      balam 18 часов назад

      Юрану дадут нормально поработать?

      1
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      Рейтинг: +2572

      моэм 20 часов назад

      Допустим вздумает игрок , как Гоцук , подарить победу сопернику , то это спишут "на затмение " и всё , а виноватым назначат всё равно тренера ...так что тут всё зависит от игроков....захотят оставить Юрана , возьмут очки ....тем более это вполне реально в 2-х домашних играх и в гостях с Факелом ....скоро узнаем , плавят Юрана или нет .

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      Рейтинг: +68616

      portero 21 час назад

      Ну руководству нужны очки, это понятно, так что пусть игроки выдадут результат....

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      Рейтинг: +6300

      ySS 21 час назад

      Интересно, это правда или домысел г-на?)

      1
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      Рейтинг: +1827

      Таврида 22 часа назад

      Отставить, а кого взамен? Мостового?

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      Рейтинг: +24938

      DOCTOR PENALTY > Таврида 22 часа назад

      Вот и хрен-то! (((

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      Рейтинг: +3837

      acor94 > Таврида 21 час назад

      Талалаева выписать, из торпедо или с кем он там вылетел?)

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