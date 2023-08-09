«Пари НН» поставил ультиматум перед Юраном

Так возьмите нормальных игроков, команда интересная но не хватает опыта и качественных игроков.
Будущее главного тренера «Пари НН» Сергея Юрана в нижегородском клубе решится в ближайшее время.
«Впереди важные матчи РПЛ со сложными соперниками: «Ахмат», «Факел» и «Ростов». Эти три игры станут решающими для Юрана, и команду уже об этом уведомили.
Если постигнет неудача, то тренера могут отставить», – написал в телеграме инсайдер Иван Карпов.
- У «Пари НН» 0 побед в сезоне РПЛ.
- Клуб идет на 2-м месте в группе Кубка.
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