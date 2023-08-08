УЕФА перенес матч квалификации Лиги чемпионов из-за гибели фаната

Запланированный на сегодня матч 3-го отборочного раунда ЛЧ между АЕКом и загребским «Динамо» не состоится.

УЕФА перенес игру на неопределенный срок из-за гибели фаната.

Прошлой ночью в Афинах произошли стычки между болельщиками – в результате один человек получил ранения, несовместимые с жизнью.

Еще восемь фанатов были травмированы, 96 – арестованы.