УЕФА перенес матч квалификации Лиги чемпионов из-за гибели фаната

Запланированный на сегодня матч 3-го отборочного раунда ЛЧ между АЕКом и загребским «Динамо» не состоится.
УЕФА перенес игру на неопределенный срок из-за гибели фаната.
Прошлой ночью в Афинах произошли стычки между болельщиками – в результате один человек получил ранения, несовместимые с жизнью.
Еще восемь фанатов были травмированы, 96 – арестованы.
- Вероятно, перенесенный матч пройдет 18 или 19 августа.
- УЕФА запретил фанатам «Динамо» приезжать в Грецию, но те нарушили ограничительные меры.
Источник: сайт УЕФА